Reims reçoit l’OM lors de la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, dans un match où l’OM pourrait faire un grand pas vers la qualification directe en Ligue des champions en cas de victoire. On s’attend à un match riche en adrénaline, aucune des deux équipes ne voulant perdre trois points, motivées par leurs victoires de la journée précédente.

Comment regarder Reims-OM en streaming ?

Le match Reims-OM débutera à 20h45 et sera diffusé sur Amazon Prime Video. Si vous voulez regarder Reims-OM en live vidéo streaming, il vous faudra donc vous abonner à Amazon Prime et à l’option Le Pass Ligue 1 et ensuite télécharger l’application gratuite Prime Vidéo sur votre mobile ou tablette.

Le Stade de Reims a battu Lille 2-1 lors de son match précédent. Lors de leurs quatre derniers matches, ils ont perdu deux fois et fait deux fois match nul.

L’Olympique de Marseille sort d’une victoire 3-2 contre Nantes. Lors des 3 derniers matchs, les olympiens ont gagné 3 fois et perdu 1 fois contre le PSG.

Le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille se rencontreront demain à 20h45. Le match correspondant à la 34e journée de France – Ligue 1 Uber Eats 2021-2022 se déroulera au stade Auguste Delaune.

Les 5 dernières fois qu’ils se sont rencontrés en Ligue 1, ils ont obtenu tous les résultats possibles. L’équipe locale a remporté un match, tandis que les visiteurs en ont remporté un et trois matches, ils ont terminé à égalité au tableau d’affichage. Pour Reims, le maintien n’est toujours pas assuré et une victoire pourrait l’entériner définitivement. Avec neuf points d’avance sur Saint-Etienne, premier relégable, l’écart est confortable mais pas encore définitif à cinq journées de la fin du championnat.

👥 Le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu par 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 pour la rencontre #SDROM. pic.twitter.com/15houOuOlw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2022

L’équipe locale occupe la treizième place et compte 40 points, tandis que les visiteurs ont 62 points et occupent la deuxième place de la Ligue 1.

Reims-OM : les compos probables

La compo probable de Reims : Rajkovic – Gravillon, Faes, Abdelhamid – Foket, Lopy, Munetsi, Konan – Kebbal – Zeneli, Mbuku

La compo probable de l’OM : Mandanda – Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Guendouzi, Kamara, Gerson – Harit, Milik, Payet