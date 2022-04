La déclaration surréaliste de Neymar aux Ultras Parisiens

Neymar n’a pas l’intention de quitter Paris, même si son statut est désormais plus que remis en question par Leonardo et les ultras du PSG. Le Brésilien a connu une saison très difficile sur le plan sportif, avec des blessures qui l’ont mis sur la touche et ont érodé son statut de grande star.

Hier, après avoir été sacré champion de Ligue 1 et après avoir vu qu’une partie des supporters continuait à le siffler lors des derniers matchs, le « 10 parisien » est apparu sur « ESPN » pour une déclaration surréaliste.

« Les sifflets » ? Ils vont en avoir assez de le faire, il me reste encore trois ans sur mon contrat. Je suis particulièrement heureux pour ce soir et pour le titre. La saison a été longue et difficile en raison de tout ce qui s’est passé. Très important pour nous. Maintenant, nous devons respirer et calmer nos esprits, ce qui est la chose la plus importante« , a déclaré Neymar.

Les supporters parisiens sont toujours en colère après l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, le Brésilien étant la cible de presque toutes les critiques. Une base de fans qui, même avec un nouveau titre, semble n’avoir aucune raison d’être heureuse. Contre Lens et alors que l’équipe est mathématiquement qualifiée pour la Ligue 1, une partie des supporters a décidé de partir avant la fin du match.