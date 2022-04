Video : Le Bayern remporte son dixième titre de Bundesliga consécutif face au Dortmund de Haaland

Le Bayern remporte son dixième titre de Bundesliga consécutif ! L’équipe de Nagelsmann a battu le Borussia Dortmund 3-1 dans son stade, scellant ainsi un titre de champion obtenus sans contestation.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les Bavarois ne soient sacrés champions face à leur grand rival, qui n’a plus gagné à l’Allianz depuis avril 2014. Gnabry a ouvert le score, Lewandowski a creusé l’écart avant la demi-heure de jeu, Emre Can a réduit le score et Musiala a scellé le sort de la rencontre dans les derniers instants.

Ce pourrait être la dernière Bundesliga pour l’attaquant polonais, qui pourrait rejoindre le Barça lors du prochain mercato

Il n’a fallu que 15 minutes à l’équipe de Nagelsmann pour ouvrir le score. Le buteur était Gnabry, qui prenait le contrôle d’un rebond pour tirer au but d’un tir puissant. L’ailier allemand, qui a été un casse-tête pour la défense des visiteurs sur le flanc droit, a marqué son 13e but en Bundesliga. Ce but n’a pas calmé les locaux, qui sont partis à la recherche d’un second but sous les encouragements de leurs supporters. Le pressing élevé du Bayern a conduit à une erreur de Zagadou, qui a tenté de s’infiltrer et a perdu le ballon pour Müller, qui a servi Lewandowski pour porter le score à 2-0 à la demi-heure de jeu. Le Polonais a porté à 31 le nombre de ses buts en tant que meilleur buteur de la compétition et européen.

Les 45 premières minutes. L’équipe de Marco Rose a ressenti l’impact des absents et de la mauvaise forme de Haaland, qui n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau depuis son retour de blessure. La tension dans le match a augmenté dans les dernières minutes de la première mi-temps, avec une dispute entre Goretzka et Emre Can avant la pause.

L’équipe de Marco Rose a élevé son niveau de jeu après la pause et a obtenu un penalty dans les premières minutes. Emre Can prenait la responsabilité et battait Neuer pour réduire le score. Ce but a stimulé les visiteurs, qui sont allés chercher l’égalisation et ont réclamé un autre penalty pour une faute sur Bellingham de Pavard. Cependant, Siebert n’a pas vu de faute malgré la VAR. Le Bayern a haussé le rythme pour contrer la bonne forme de Dortmund et aurait pu creuser l’écart lorsque le tir à bout portant de Lewandowski a été repoussé par Hitz.

En fin de match, Musiala a inscrit le but de la victoire en profitant d’un rebond dans la surface de réparation des visiteurs. L’équipe de Nagelsmann a remporté son 10e titre de Bundesliga consécutif après une saison au cours de laquelle elle a été éliminée en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne.