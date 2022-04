Découvrez Sorare, le jeux de Fantasy Football

Avec l’avènement des crypto-monnaies, se sont développés de nombreux jeux qui s’appuient sur les NFT dont tout le monde parle. Au sein de ces projets, Sorare connaît un beau succès et attire tous les jours fans de crypto, collectionneurs de NFT ou encore des amateurs de football. Faisons un petit point technique afin de comprendre le fonctionnement de Sorare ainsi que le but du jeu.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

Au cœur du jeu Sorare se trouvent des cartes virtuelles à collectionner. Chaque carte est en effet unique, et on ne peut pas la confondre avec une autre. On dit qu’elle est non fongible. Dans la blockchain (Ethéreum en l’occurrence), cette carte est représentée par un token qui va garantir son authenticité, sa propriété, ainsi que son unicité, on parle alors de jeton non fongible, non fungible token ou NFT en anglais. Ces NFT peuvent donc être plus ou moins rares, en édition limitée, et donc faire l’objet d’une certaine spéculation. Pour les connaisseurs, cela revient, mais pas que, aux fameux albums Panini.

Sorare : quel est le but du jeu ?

Au-delà de la possibilité de collectionner les cartes, Sorare reste un véritable jeu dont le but est de créer la meilleure équipe de 5 cartes en tant qu’entraîneur. Il vous faudra recruter :

un attaquant

un milieu de terrain

un défenseur

un gardien de but

un joueur complémentaire (qui ne doit pas être un gardien)

Les parties se déroulent en même temps que les vrais matchs dans lesquels évoluent les joueurs présents sur vos cartes. Ainsi, c’est bel et bien en fonction des réelles performances des joueurs sur le terrain que vous pourrez marquer des points et gagner de l’expérience qui vous donnera la possibilité d’augmenter votre puissance et de recevoir des récompenses comme des cartes plus prestigieuses.

Vous avez donc accès à une sorte de bourse qui permet d’échanger, d’acheter et de vendre des cartes afin de créer l’équipe la plus compétitive et de monter les échelons afin de devenir le meilleur manager en montant, à force de victoires, dans des divisions supérieures.

Il y a différents modes de jeu à tester, avec des équipes plus où moins grandes, et dans d’autres cadres que les compétitions officielles.

Tout savoir sur les cartes Sorare

Il existe quatre différents niveaux pour les cartes :

Limited : 1000 exemplaires par saison

Rare : 100 exemplaires par saison

Super Rare : 10 exemplaires par saison

Unique : 1 exemplaire par saison

Ces cartes affichent, comme nous vous l’avons indiqué, de véritables joueurs. S’ils ne sont pas encore tous disponibles, cela est dû au fait que des partenariats doivent être signés afin de gérer les droits des joueurs concernés. Cependant, de nombreux clubs ont déjà sauté le pas et entraînent peu à peu les autres dans ce véritable phénomène : l’Ajax, l’Athletic Bilbao, le Bayern de Munich, le Benfica, l’Inter de Milan, la Juventus de Turin, le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille ou encore l’Olympique Lyonnais. Ces équipes évoluent pour le moment dans plus de 40 championnats différents.

Après plusieurs levées de fonds depuis son lancement en 2019, ce projet, Français, ne cesse de grossir et devrait bientôt permettre de disposer de tous les joueurs du monde, en tout c’est l’espoir qu’ont tous les addicts au jeu.