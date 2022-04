Mercato : l’AC Milan mise sur un budget de 300 M€ pour recruter cet été !

L’ambassade du Bahreïn a annoncé officiellement la mise en place de négociations exclusives entre la compagnie Investcorp et l’AC MIlan. Les futurs actionnaires du club italien pourront disposer d’un budget considérable pour les prochains recrutements et la presse fait déjà allusion à certains joueurs.

Investcorp veut racheter l’AC Milan

Créée en 1982, la société gère plus de 42 milliards de dollars, soit 39,8 millions d’euros. Le nom de la compagnie a été cité par l’ambassade du Bahreïn comme un investisseur. L’entreprise est prête à faire une offre au club italien d’un montant d’un milliard d’euros.

D’après la presse (La Gazzetta dello Sport), une part importante sera dédiée au tout premier mercato sous l’ère bahreïnie. Ce quotidien révèle aussi que les futurs propriétaires de l’AC Milan auront une enveloppe de 300 M €.

Comme dit plus haut, c’est grâce à cette somme que les recrutements seront faits cet été. Il convient de souligner que les investisseurs ont encore deux semaines pour boucler le rachat et finaliser l’opération. La Gazzetta dello Sport fait référence à deux catégories de joueurs, ceux qui étaient suivis et ceux qui sont appréciés. Il y a Divock Origi de Liverpool et Sven Botman de LOSC Lille pour qui les discussions ont été entamées.

Dans la seconde liste, vous avez Nicolo Zaniolo, Renato Sanches, Domenico Berardi, Sébastien Haller et Christopher Nkunku. Toutefois, la concurrence pour ce dernier est rude, car de grosses écuries comme Man U, PSG et Bayern Munich veulent également le signer.

Des joueurs de classe mondiale sont visés

S’il faut 60 M€ pour recruter Christopher Nkunku, la presse estime qu’il va en falloir la moitié pour Marco Asensio. Le joueur n’est plus très utilisé au Real Madrid et les Merengues ne s’opposeraient pas à un probable départ. D’ailleurs, une telle transaction leur permettrait de disposer de fonds nécessaires pour recruter Haaland ou Kylian Mbappé.

Un autre joueur de classe mondiale qui est pisté par le club italien est Isco qui est déjà en fin de contrat. Le milieu ibérique ne sera pas prolongé et selon certaines sources, ses agents ont entamé les discussions avec les responsables de l’AC Milan. Pour finir, il y a Raheem Sterling, un joueur très prisé par les futurs actionnaires de l’équipe italienne. Il sera libre dans douze mois et se verra contraint de partir si éventuellement Manchester City recrute Haaland.

Les investisseurs bahreïnis souhaitent réaliser un gros mercato comme ce fut le cas de Javier Pastore à Paris ou de Bruno Guimarães à Newcastle. Ils veulent intégrer dans le club des joueurs de qualité sans pour autant trop dépenser, même s’ils ont un budget de 300 M€.