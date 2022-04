Le PSG sera champion mercredi si…

Le PSG peut devenir la deuxième équipe de l’histoire à remporter dix titres de Ligue 1 mercredi. Les Parisiens en s’imposant 2-1 face à leur rival de toujours, Marseille, leur permet de compter 15 points d’avance sur les 18 restants. Les hommes de Pochettino pourraient être déclaré champion dès mercredi

Si le PSG gagne et que l’OM ne gagne pas, les Parisiens seront champions ; si le leader de la Ligue 1 fait match nul et que l’OM perd, ils seront également champions. Et s’ils perdent tous les deux, ils seraient presque champions, puisqu’ils auraient 15 points d’avance avec 15 points à jouer et ne seraient seulement pas couronnés champions car en France le goalaverage général. Il en serait de même si les deux équipes faisaient match nul ou gagnaient.

Les deux options pour lesquelles Paris ne serait pas champion seraient une défaite de Paris à Angers et une victoire ou un nul de Marseille contre Nantes

Dans une saison morose pour le PSG où il a déjà été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le titre de champion de Ligue 1 sera un moindre de mal pour l’équipe parisienne.