Un nouveau derby va se jouer en Ligue 1 pour le plus grand plaisir de millions de spectateurs. Le PSG affronte l’Olympique de Marseille, qui avait tenu en échec 0-0 à domicile les parisiens lors de la première rencontre de la saison. Désormais, les Parisiens espèrent profiter de leur avantage à domicile pour se rapprocher de plus en plus du titre de Ligue 1 2021-2022. Qui va tout gagner ?

Match PSG – OM : sur quelle chaîne ?

Pour suivre ce match entre le PSG et l’OM en direct et en streaming, rendez-vous ce dimanche soir sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. La rencontre Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille débutera ce dimanche à 20 heures 45 sur la chaîne Amazon Prime, mais vous pourrez commencer votre soirée spéciale Classico avec l’émission spéciale Dimanche Soir Football à partir de 19 heures.

Paris SG – Marseille, un classique du football

Le PSG pourra compter sur la présence de son trident composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG est actuellement en tête du classement de la Ligue 1 française avec 71 points, et seule une crise footballistique majeure pourrait laisser l’équipe de Mauricio Pochettino sans le titre. Leur plus proche poursuivant est l’Olympique de Marseille, qui est deuxième avec 59 points.

Si tout indique que le PSG sera champion de Ligue 1, Marseille se chargera de retarder la fête pour l’équipe de Lionel Messi. Les Parisiens n’ont que ce tournoi en tête, après avoir manqué la Coupe de France et la Ligue des champions.

Le PSG et Marseille ont fait match nul 0-0 lors du dernier Classico français. Du côté de l’Olympique de Marseille, l’équipe de Jorge Sampaoli a dû affronter plusieurs matchs entre la Ligue 1 et la Conférence League et restent sur huit victoires consécutives. Les Olympiens ont atteint les demi-finales du tournoi européen, ils sont donc dans une dynamique très positive pour le derby contre le PSG.

Le vestiaire de nos Olympiens est prêt ✅🔵⚪️#PSGOM pic.twitter.com/ztWmBx2tIm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2022

En Ligue 1, l’Olympique de Marseille est sur une série de quatre victoires consécutives, la dernière étant une victoire 2-0 sur Montpellier. Dans ce match, Dieng et Under ont marqué les buts.

PSG vs Olympique de Marseille : les compositions possibles

PSG : Gianluigi Donnarumma ; Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Marco Verratti, Lionel Messi, Kilyan Mbappé, Neymar.

Olympique de Marseille : Pau Lopez ; Valentin Rongier, William Saliba, Dujé Caleta-Car, Luan Peres ; Gerson, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi, Cengis Under, Ahmadou Bamba Dieng, Dimitri Payet.