PSG – OM : une « vraie finale » pour Mauricio Pochettino

Si les chances de détrôner le Paris Saint-Germain en tête du classement sont minces, elles dépendent en grande partie du Classico de ce soir, où les Marseillais de Jorge Sampaoli devront prendre d’assaut le Parc des Princes pour retarder les espoirs de titre des Parisiens.

En effet, en cas de victoire des locaux sur les Marseillais, ils auraient quinze points d’avance sur leurs adversaires et n’auraient plus que trois points à prendre pour valider un dixième titre de champion. En d’autres termes, le titre pourrait être mathématiquement assuré lors du prochain match si les circonstances sont favorables.

Mauricio Pochettino ne cherche pas à minimiser le Clasico qui est une « vraie finale » et, sûrement, le « match le plus important du reste de la saison« . L’entraîneur parisien est convaincu qu’il s’agira d’un « match spécial avec plus d’enjeu que trois points » contre une « équipe de Marseille dangereuse avec beaucoup de qualité et de dynamisme en attaque« . Il a également évoqué Kylian Mbappé, pour lequel il n’a que des mots de remerciement : « C’est un garçon humble et travailleur« , a déclaré l’Argentin, qui ne sait pas s’il pourra compter sur Di Maria et Keylor Navas, toujours blessés.

Équipes probables

PSG : Donnarumma ; Achraf, Sergio Ramos, Kimpembe, Nuno Mendes ; Wijnaldum, Pereira, Verratti ; Messi, Mbappé et Neymar.

Olympique de Marseille : Pau Lopez ; Rongier, Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Guendouzi, Kamara, Gerson ; Ünder, Payet et Dieng.