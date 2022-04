PSG : On sait qui va succéder à Pochettino !

Le PSG se prépare à un remaniement estival à tous les niveaux. Les Parisiens sont conscients qu’ils doivent changer beaucoup de choses s’ils veulent retrouver les sommets de la Ligue des champions où ils ont fait naufrage cette saison. A commencer par le banc de touche, où Pochettino est plus que jamais à l’écart et où le club cherche actuellement un remplaçant sans aucune certitude.

Selon Le Parisien, le favori pour lui succéder est toujours Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid attend toujours l’équipe de France et, bien que sa priorité soit les actuels champions du monde, le journal parisien rapporte que le Marseillais a demandé à ses adjoints au Real Madrid s’ils étaient prêts à le suivre à Paris s’il acceptait l’offre du PSG. Zidane veut revenir entraîner une équipe compétitive et l’actuel leader de la Ligue 1 lui offre toutes les garanties de prendre le banc en juin et d’avoir les pleins pouvoirs de décision, ce que Pochettino n’a pas eu.

L’Argentin vise lui un retour en Premier League. Selon Le Parisien, des équipes comme Southampton et Tottenham se sont déjà renseignées sur sa situation. Pochettino n’est pas heureux à Paris, car il n’a pas pu travailler à sa manière, il a eu des problèmes continuels avec Leonardo, qui, d’ailleurs, cherche aussi à partir, et sauf surprise, Pochettino ne continuera pas comme entraîneur du PSG la saison prochaine. L’échec en Ligue des champions et le fait qu’il n’ait pas réussi à modeler l’ego de ses stars ont été les principaux déclencheurs de son départ. La piste de Manchester United s’éloigne après que les Red Evils ont avancé les négociations avec Ten Hag ces derniers jours.

Si le PSG a également sondé un jeune entraîneur qui pourrait révolutionner le jeu de l’équipe, Nagelsmann étant même cité malgré son échec contre Villarreal en Ligue des champions avec le Bayern de Munich, d’autres noms sont évoqués pour le banc : Allegri et Antonio Conte. Ce dernier pourrait quitter Tottenham et, bien que Leonardo le tienne en haute estime, alors que le PSG ne sait toujours pas quel directeur sportif il aura la saison prochaine, rien n’a été fait pour contacter son entourage. Des mois intenses nous attendent à Paris, le banc étant l’une des clés de la relance du projet.