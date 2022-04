Le club parisien a refusé de porter l’étoile du décuple champion de Ligue 1 après avoir déjà dessiné les maillots de la saison prochaine.

Le PSG est devenu un géant indomptable de la Ligue 1 depuis l’arrivée de QSI en 2011. Les Parisiens ont remporté tous les titres nationaux sauf trois (Montpellier, Monaco et Lille) et sont en passe de remporter un dixième titre de Ligue 1, un record qu’ils détiendraient avec Saint-Etienne et qui leur permettrait de porter l’étoile sur leur maillot d’un dixième champion, comme le font de nombreux clubs en Europe.

Une étoile pour titres gagnés

Toutefois, le PSG ne portera pas l’étoile, même s’il pourra exercer son droit à le faire s’il remporte le prochain titre de champion de Ligue 1. Selon Le Parisien, le club travaille actuellement sur le design des maillots de la saison prochaine et n’envisage pas d’y mettre une étoile, qu’il estime devoir porter que s’il remporte la Ligue des champions après laquelle il court depuis que le Qatar a atterri dans la capitale.

En attendant, le PSG travaille à la conception d’un maillot en édition limitée qui sera disponible pour les fans dans les principaux points de vente du club dès que le dixième titre de Ligue 1 sera acquis. Al Khelaïfi aura enfin atteint l’objectif de faire de l’actuel leader du championnat la meilleure équipe du football français. Il doit encore être la meilleure en Europe, ce qu’il n’a pas réussi à faire pendant les onze années de règne des Qataris à Paris.