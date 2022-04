Monaco bat Rennes et se rapproche de la Ligue des champions

Le Monaco de Philippe Clement a frappé un grand coup hier soir. Le club de la principauté a battu le Stade Rennais à domicile, dans un match crucial pour une place en Ligue des Champions.

Malgré l’ouverture du score précoce de Tait après seulement trois minutes, les Monégasques ont su gérer la situation et renverser le score. Il n’a pas fallu longtemps pour que Vanderson égalise, avant que Ben Yedder ne complète la remontée en seconde période et que Boadu, juste après son entrée en jeu, ne mette fin au match.

Au fur et à mesure que le temps passe, les Rennais perdent leur sang-froid et sont impuissants face à une équipe de Monaco qui a été la meilleure équipe dès le début, malgré le but sur pénalty de Terrier en fin de match.

#Ligue1 🇫🇷 – La réaction du capitaine rennais, @hamari27 🇲🇱, auteur d'une nouvelle passe décisive lors de la défaite (2-3) de Rennes face à Monaco. #SRFCASM pic.twitter.com/ehJe96Bv2Y — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 15, 2022

Le club de la principauté se rapproche désormais à trois points des Rouge et Noir, qui occupent toujours la troisième place, la dernière qui donne accès aux barrages de la Ligue des champions.