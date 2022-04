Sampaoli séduira-t-il à nouveau Vidal ?

Sampaoli vit un grand moment à l’Olympique de Marseille : deuxième en Ligue 1 et en demi-finale de la Ligue des Champions.

Jorge Sampaoli a le sourire, l’ancien entraîneur de la Roja et de l’Albiceleste vit un grand moment avec l’Olympique de Marseille, qui peut se résumer par une deuxième place en Ligue 1 et une place en demi-finale de la Conference League.

Dans la compétition française, Marseille est deuxième derrière le puissant PSG et compte 59 points après 31 matchs. Le bilan de Sampaoli et de ses joueurs est de 17 victoires, huit nuls et six défaites. Ils ont également marqué 52 buts et en ont concédé 29.

Dans la demi-finale de la Conference League, l’équipe de Sampaoli affrontera Feyenoord dans un match aller-retour qui débutera le 28 avril aux Pays-Bas. Le retour se fera le 5 mai au stade vélodrome.

Ce dimanche, Sampaoli aura un nouveau test. Ce sera contre le PSG de Messi, Neymar et Mbappé au Parc des Princes pour la 32e journée de Ligue 1. Le tacticien voudra continuer à grandir et, pourquoi pas, montrer à nouveau à Arturo Vidal que Marseille peut être une bonne destination pour lui. Comme il l’a fait savoir en octobre 2021.