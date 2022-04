La Ligue 1 poursuit son cours et ce vendredi 15 avril, le Stade rennais et Monaco s’affronteront au Roazhon Park dans un match correspondant à la 32e journée du championnat.

Rennes – Monaco : à quelle heure, sur quelle chaîne ?

Ce vendredi 15 avril à 21 heures, retrouvez en direct la rencontre Rennes – Monaco sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime. Les commentaires des experts de la chaîne vous plongent au cœur des compétitions tandis que l’option « Stadium FX » vous fait vivre les matchs comme si vous y étiez.

Avant match Rennes – Monaco

Le Stade Rennais aborde ce match après avoir affronté le Stade de Reims et Nice, tandis que Monaco a joué ses derniers matchs de Ligue 1 contre Troyes et Metz. Après le match contre Monaco, le Stade rennais jouera contre Strasbourg et Lorient. Monaco jouera contre Nice et Saint-Étienne.

Avant le coup d’envoi au stade du Roazhon Park, le Stade rennais est troisième au classement de la Ligue 1 avec 56 points, tandis que Monaco est sixième au classement avec 50 points. Une victoire, un match nul ou une défaite déterminera l’avenir immédiat des deux équipes au classement de la Ligue 1 soit dans la course à la Ligue des Champions pour Rennes et la Ligue Europa pour Monaco. Le coup d’envoi du match sera donné à 21h00.

Jusqu’à présent en Ligue 1, le Stade Rennais a un bilan de 67 buts marqués et 31 buts encaissés, avec 17 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Monaco arrive dans ce match après avoir marqué 47 buts et en avoir encaissé 32, soit 14 victoires, 8 nuls et 9 défaites.

Depuis le début de la saison, le Stade Rennais compte 11 victoires, 1 nul et 3 défaites à domicile, tandis que Monaco compte 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites à l’extérieur.

Rennes – Monaco les compositions possibles :

La compo probable de Rennes : Alemdar – Traoré, Omari, Santamaria, Meling – Majer, Martin, Tait – Bourigeaud, Laborde, Terrier

La compo probable de Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique – Tchouaméni, Fofana – Vanderson, Volland, Golovin – Ben Yedder

15 avril 2022 21h00 Rennes – Monaco

16 avril 2022 17h00 St Étienne – Brest 21h00 Lille – Lens