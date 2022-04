Ligue 1 – 32e journée : La journée de tous les enjeux

La 32e journée débutera le vendredi 15 avril par le choc Stade rennais – Monaco et se terminera par le classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille.

Le PSG s’est reste l’équipe la plus forte cette saison et est en tête de la Ligue 1. L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont dans la course pour la Ligue des champions, tandis que le Nice et Strasbourg occupent les places de la Ligue Europa.

En bas du tableau, la lutte pour éviter la relégation continue, Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux et Metz sont tous dans la lutte pour rester en Ligue 1.

Parmi tous les matchs de la journée de Ligue 1, se distinguent notamment PSG – Olympique de Marseille (Dimanche – 20h45), Stade rennais – Monaco (Vendredi 21h00 ) et Olympique lyonnais – Girondins de Bordeaux (Samedi 17h00 ), cette 32ème journée pourraient entraîner des changements significatifs au classement de la Ligue 1.

Lors de cette journée de Ligue 1, il sera intéressant de voir comment se comportent les équipes qui luttent pour le titre, les places européennes et les places de relégation.

15 avril 2022 21h00 Rennes – Monaco

16 avril 2022 17h00 St Étienne – Brest 21h00 Lille – Lens