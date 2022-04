L’OM sera sur W9 ce soir contre le PAOK !

Le duel des Olympiens va bien au-delà du terrain. Dans les médias, la chaîne W9 du groupe M6 est en ce moment critiquée pour leur préférence visible pour Marseille. La récente polémique tourne autour de la diffusion du jeudi 14/04/2022. L’OL reçoit West Ham à Londres, tandis que L’OM se déplace en Grèce. Voici les nouveaux arguments des responsables de W9.

👉🏼Le match retour entre le PAOK et l’OM, jeudi prochain à 21h, sera de nouveau diffusé en clair par W9. (@EnPleineLucarne) #TeamOM pic.twitter.com/LQjEqYkTDt — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 7, 2022

Quelles sont les raisons de la nouvelle polémique ?

Sur son compte Twitter, le Président de l’olympique Lyonnais était monté aux créneaux le 6 avril passé. Jean Michel Aulas avait ainsi regretté la non-diffusion sur M6 de la rencontre allée de C3 de Lyon en déplacement à Londres.

West Ham OL ne sera pas diffusé en clair ou à prix accessible.. cela risque de profiter au piratage ! Pour que notre foot français rayonne, une solution aurait pu être de diffuser les 2 matchs du soir en multiplex et laisser d'autres acteurs les proposer à l’unité ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 6, 2022

Les explications du directeur des programmes sportifs étaient basées sur des privilèges accordés aux clubs français évoluant à domicile. La logique donnerait donc l’avantage à la retransmission de OL vs West Ham pour les manches retours.

À la grande surprise de tout le monde, la chaîne généraliste a décidé de diffuser en clair le déplacement de Marseille en territoire grec. De quoi susciter des relations des divers acteurs et raviver la polémique.

Les fans du club rhodanien se sentiront lésés par un canal TV censé être impartial dans le passage des programmes. Cette situation récurrente mérite alors plus d’explications pour apaiser les tensions déjà aux paroxysmes entre les deux équipes.

Les nouvelles excuses de W9

L’argument de la diffusion du match à domicile en coupe d’Europe ne tient plus. Frédéric de Vincelles était ainsi encore attendu pour donner une explication claire sur la situation. À la surprise de tout le monde, le porte-parole du groupe M6 est complètement allé à l’encontre de son premier argument.

Cette fois-ci, il a mis en avant un enjeu sportif plus important pour le match de Marseille en Grèce. Selon lui, les chances de qualification des Phocéens sont plus grandes. Il a donc décidé avec son équipe de diffusion de privilégier encore une rencontre de l’OM au détriment de l’OL.

Pour se protéger, le responsable des programmes de M6 rappelle la parité des retransmissions pendant la phase des poules. Des justifications qui ne vont surement pas satisfaire le président Aulas et les fans de l’olympique Lyonnais.

En gros, les critiques envers M6 et son canal W9 commencent à être virulentes et fondées. En effet, le média montre des préférences certaines à plus diffuser les matchs de Marseille. Les arguments des responsables de la chaîne ont du mal à convaincre les analystes du foot et sur les supporters de l’olympique Lyonnais.