Liverpool passe en demi après un match fou contre Benfica

Liverpool sera l’adversaire de Villarreal en demi-finale de la Ligue des champions après que le club anglais ait battu Benfica 6-4 sur l’ensemble des deux manches. À Anfield, Klopp a laissé au repos les titulaires Salah, Mané et Thiago et s’est heurté à une équipe de Benfica fougueuse qui n’a jamais cessé de croire à l’impossible.

Benfica est venu à Anfield en sachant qu’avec un score de 1-3 à l’aller, ils n’avaient pas grand chose à perdre et ont été pressant en début de match. Everton a tenté sa chance avec une frappe de loin qui a failli surprendre Alisson Becker.

Benfica a fait preuve d’un grand courage

Le gardien de Benfica a continué de briller avec une performance exceptionnelle jusqu’à ce que le but arrive. Liverpool a pris l’avantage sur un corner de Tsimikas, qui a été converti par Ibrahima Konaté.

Ce but a eu un effet revigorant pour Benfica, qui a égalisé deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Darwin Nuñez, bien que le but ait été annulé à juste titre pour hors-jeu. L’équipe portugaise a persisté et a été récompensée juste après la demi-heure de jeu par un but de Gonçalo Ramos.

C’est tout de même Liverpool qui a généré le plus de danger et a terminé la première période avec une balance de possession de 62% et six tirs, dont quatre cadrés, contre seulement deux tentatives (une cadrée) de Benfica.

Moins de dix minutes après le début de la seconde période, deux graves erreurs de la défense et du gardien de Benfica ont conduit à un but de Firmino pour Liverpool pour ensuite s’offrir un doublé et porter le score à 3-1. Malgré le score, Benfica a continuer de porter le danger et parvenait à réduire logiquement le score par Yaremchuk.

Liverpool n’a pas réussi à tuer le match et s’est fait peur lorsque Darwin Nunez a égalisé à la 82e minute et a failli donner l’avantage à Benfica sur l’action suivante, mais Alisson Becker a réalisé un bel arrêt. L’équipe portugaise n’a pas baissé les bras et a vu deux buts refusés pour hors-jeu dans les derniers instants du match. Mané s’est également vu refuser un but dans les derniers instants du match, mais le score était toujours de 3-3 et Liverpool se qualifiait pour les demi-finales.