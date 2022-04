Si Liverpool élimine Benfica, il disputera sa troisième demi-finale de Ligue des champions depuis l’arrivée de Jürgen Klopp. Un coup de pouce pour un club en quête d’un triplé historique cette saison.

Regarder Liverpool – Benfica en streaming ?

Le match Liverpool – Benfica débutera ce mercredi soir à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+ Sport et RMC Sport 1. Vous aurez donc le choix entre ces deux chaînes payantes pour regarder le match et si vous souhaitez le voir en live streaming, il vous faudra passer par l’application myCanal ou RMC Sport Live TV, mais il faudra être abonné pour voir le match.

A strong performance in Portugal ⚽️



Enjoy first leg highlights ahead of #LIVSLB this evening ⏪ pic.twitter.com/c53p1FcxfU — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2022

Une formalité pour beaucoup, un duel empoisonné pour d’autres. Le dernier précédent à Anfield en Ligue des champions était une victoire 1-0 de l’Inter Milan, même si Liverpool était tout de même qualifié après sa victoire 2-0 au match aller. Liverpool aura tout de même une confortable avance avec ce 3-1 réalisé au Portugal la semaine dernière.

Le match nul contre City a mis fin à une série de dix victoires consécutives pour les Reds et le match de Benfica aujourd’hui pourrait leur servir de tremplin avant d’affronter City en demi-finale de la FA Cup samedi.

Another big European night at Anfield awaits… ✊



𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐒 🔴 #WalkOn | #LIVSLB pic.twitter.com/2nFuGZExh2 — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2022

Klopp vise sa troisième demi-finale en tant que manager de Liverpool avec une grande avance au tableau d’affichage et la confiance qui vient d’Anfield.

Benfica, quant à lui, se rend à Liverpool pour tenter de créer une nouvelle surprise après avoir éliminé l’Ajax à Amsterdam en huitièmes de finale.

⚽ Liverpool FC vs. SL Benfica

🏆 2.ª mão dos quartos de final da #UCL

🕗 20:00

🏟 Anfield

📺 TVI/ Eleven 1#LIVSLB #EPluribusUnum pic.twitter.com/IlUs7yMyJb — SL Benfica (@SLBenfica) April 13, 2022

Mais en quart de finale, la tâche est beaucoup plus difficile, car cette fois, ils doivent revenir d’une défaite 3-1 et non d’un match nul comme ils l’ont fait contre l’équipe néerlandaise.

Compositions possibles :

Liverpool : Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mané, Salah, Luís Díaz.

Benfica : Vlachodimos, Junior, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Silva, Taarabt, Weigl, Everton, Ramos, Núñez.