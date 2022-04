L’Atletico cherche à revenir en quart de finale de la Ligue des champions ce soir au Metropolitano contre le Manchester City de Pep Guardiola, qui défend sa victoire 1-0 du match aller à l’Etihad et fait partie des favoris pour remporter un titre qu’il n’a encore jamais gagné, mais qu’il a déjà failli remporter la saison dernière, en s’inclinant en finale contre Chelsea.

Regarder Atlético Madrid – Manchester City en streaming ?

Le match Atlético Madrid-Manchester City débutera ce mercredi soir à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+ Sport et RMC Sport 1. Vous aurez donc le choix entre ces deux chaînes payantes pour regarder le match et si vous souhaitez le voir en live streaming, il vous faudra passer par l’application myCanal ou RMC Sport Live TV, mais il faudra être abonné pour voir le match.

Des styles contrastés pour une place en demi-finale

Pour l’Atlético, il ne s’agit pas seulement d’un retour en demi-finale de la plus haute compétition européenne, avec tout ce que cela implique. Ce match est devenu pour Simeone et le club une question de fierté.

Rarement l’Atlético n’a été autant décrié pour son style de jeu, que les critiques jugent antisportif : laid, théâtral et axé sur le résultat, qu’après ses deux derniers matchs de Ligue des champions en Angleterre : lors du dernier match à Old Trafford contre Manchester United et il y a une semaine à l’Etihad contre City, où il a survécu de justesse au harcèlement des Citizens dans une sorte de 5-5-0 totalement inédit a ce stade de la compétition.

Pour trouver quelque chose comme ça, il faut remonter à l’Atlético des années 1970, l’équipe dirigée par l’Argentin Juan Carlos Lorenzo qui avait atteint sa première finale de Coupe d’Europe après avoir battu le Celtic dans un match dont on se souvient bien dans les îles britanniques pour sa dureté et à l’Atlético pour l’arbitrage du Turc Babacan, qui a expulsé trois joueurs rouges et blancs.

L’Atlético d’aujourd’hui, comme celui d’alors, est fier de son style. Lors de sa conférence de presse, Simeone s’est montré dédaigneux envers les entraîneurs qui le critiquent : « Je suis entraîneur depuis 2005 et je n’ai jamais été méprisant envers un collègue. Il existe différentes façons d’exprimer le jeu. Quand quelqu’un est méprisant, je ne le partage pas. Je respecte mes collègues, toujours, toujours… » a-t-il déclaré.

Pep Guardiola s’est montré moins sévère envers l’Atletico qu’après le match de l’Etihad : « Simeone a été critiqué à l’aller parce que l’Atletico a perdu. S’il avait gagné, tout aurait été loué, mais parce qu’il a perdu, c’est mal vu. L’Atlético fait cela depuis une décennie et cela ne lui a pas mal réussi« .

Les chiffres parlent d’une nette préférence pour Manchester City. L’Atlético n’a remporté aucun de ses six derniers matches de Ligue des champions dans son nouveau stade. City n’a perdu qu’un seul de ses 23 derniers matches. Les Colchoneros n’ont pas dépassé les quarts de finale depuis cinq ans, depuis une demi-finale contre le Real Madrid en 2016-17.