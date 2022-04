PSG : Messi-Neymar-Mbappé, un trio enfin détonant !

Les supporters du PSG se frottent enfin les mains. En effet, le trio d’attaquants vedettes du club de la capitale a été étincelant face à Clermont. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont chacun réalisé leur triplé. L’Argentin a donné 3 passes décisives, tandis que ses compères en attaque ont tous les deux inscrit 3 buts.

Enfin un trio détonant !

Les hommes de Mauricio Pochettino n’avaient pas donné une image reluisante le 20 mars dernier en s’inclinant face à Monaco 3 buts à zéro. Ainsi, de retour de la trêve internationale, les joueurs du PSG semblent avoir regagné en confiance. En effet, l’attaque parisienne composée de Mbappé, Neymar et Messi a inscrit 6 buts face à Clermont Foot. Ce succès détonnant fait suite à la bonne prestation des stars parisiennes contre Lorient au Parc des Princes. L’attaquant français avait déjà inscrit un doublé et offert à ses coéquipiers trois passes décisives. Neymar n’a pas été en reste avec deux buts marqués. Lionel Messi a, lui aussi, trouvé le chemin des filets.

L’entente semble enfin être trouvée entre les éléments offensifs parisiens. Dès l’entame du match, ils ont trouvé la faille à la suite d’échanges de grande classe entre eux. Cette prestation a de quoi ravir les supporters et susciter des regrets après l’élimination en ligue des champions par le Real Madrid. Le bilan est éloquent pour Mbappé (3 buts, 1 passe décisive), Neymar (3 buts, 1 passe décisive) et Messi (3 passes décisives). Le trio s’est donc offert des performances dans un match dont le score aurait pu être plus lourd sans les interventions d’Arthur Desmas.

La réaction de l’attaquant français à la fin du match

La vedette française Mbappé a déclaré au micro de Canal + Décalé qu’il trouvait dommage que son entente avec Messi et Neymar soit arrivée si tard. Il considère que les circonstances n’avaient pas toujours été favorables au club de la capitale. Cependant, ils travaillent dur depuis des mois pour arriver à ce niveau. En outre, ils sont trois joueurs de qualité qui travaillent pour l’équipe afin d’aller décrocher le plus tôt possible le titre de champion de France. L’international Français et le PSG ont 12 points d’avance sur Marseille.

La prochaine journée du Classico s’annonce donc palpitante. Messi, Mbappé et Neymar auront à cœur d’offrir aux supporters un grand succès face au dauphin et rival historique marseillais. À 7 journées de la fin, une victoire mettrait Paris à 3 points du titre de champion.