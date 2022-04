Real Madrid-Chelsea : Benzema et Modric sauvent Madrid

Le Real Madrid, avec beaucoup de difficultés et grâce à un but en prolongation de Karim Benzema contre le champion en titre Chelsea, s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Karim Benzema a une fois de plus été providentiel en reprenant de la tête une passe de Vinicius en prolongation pour sceller la qualification du Real Madrid pour les demi-finales après avoir été pratiquement éliminé par le champion en titre, Chelsea, qui a finalement succombé à la mystique des Blancs dans ce type de situation dans la compétition continentale.

Le Real Madrid élimine Chelsea et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions. Le club madrilène affrontera Manchester City ou l'Atlético de Madrid : https://t.co/5pwugmzXb1 #RMACHE pic.twitter.com/iJfkuLqbkc — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 12, 2022

L’équipe de Carlo Ancelotti a une fois souffert pour passer. Après avoir gagné 3-1 à Stamford Bridge grâce à un triplé de l’attaquant français, ils étaient, comme contre le Paris Saint-Germain, au bord de l’élimination lorsque Chelsea a porté le score à 3-0 après des buts de Mason Mount à la 15e minute, d’Antonio Rudiger à la 51e minute et de Timo Werner à la 75e minute, dont le but est intervenu après que la VAR a refusé un but de Marcos Alonso pour faute de main.

Carlo Ancelotti n’avait d’autre choix que de faire sortir Toni Kroos, Casemiro et Ferland Mendy.

Laissant Dani Carvajal en défense centrale suite à la blessure de Nacho, le Real Madrid a trouvé l’inspiration dans les pieds de Modric et la finition de Rodrygo, qui venait d’entrer en jeu, pour faire 1-3 et envoyer le match en prolongation, dans laquelle une récupération d’Eduardo Camavinga et le centre de Vinicius pour une tête de Benzema pour porter le score à 2-3, qualifiant le Real pour les demi-finales de Ligue des Champions