Video : Le but Mason Mount pour Chelsea contre le Real Madrid

A la mi-temps de ce quart de finale entre le Real Madrid et Chelsea, les anglais mènent 1-0 sur un superbe but de Mason Mount qui plonge dans le doute les équipiers de Benzema.

Mason Mount a profité d’une erreur défensive du Real Madrid pour tromper Courtois. Il a battu Carvajal en vitesse et a décoché un tir imparable à l’entrée de la surface.

🔥ET CHELSEA QUI OUVRE LE SCORE SUR LA PELOUSE DU REAL ! Mason Mount d'une jolie frappe du plat du pied dans la surface !



Chelsea a dominé cette mi-temps, jouant dans la moitié de terrain du Real Madrid et cherchant des espaces d’une aile à l’autre. Kanté et Kovacic jouent un rôle clé au milieu pour distribuer le ballon d’un côté et de l’autre.

Le Real Madrid joue très mal ce soir, mauvais au pressing, mauvais à la création et trop en arrière en reculant dès les premières offensives de Chelsea.

Chelsea a corrigé les déséquilibres du match aller et a introduit un élément, celui de Marcos Alonso, qui rend inutile la grande arme d’Ancelotti à Londres : Valverde. L’Uruguayen ne peut pas presser, il ne peut pas jouer librement sur l’aile et cela signifie que Modric et Kroos doivent couvrir beaucoup plus, qu’il y a plus de lacunes dans la zone centrale et Chelsea parvient à dominer et à piéger les Blancs dans leur propre zone. Le but de Mount relance totalement ce quart de finale !