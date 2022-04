Real Madrid-Chelsea : Sur quelle chaîne ou streaming suivre le match en direct

Le match Real Madrid-Chelsea aura lieu ce soir a 21h00 au stade Santiago Bernabeu et l’arbitre polonais Szymon Marciniak sera en charge de la rencontre. Le match aller a été favorable aux « Merengues« , qui se sont imposés 3-1, avec un triplé de Karim Benzema. Kai Havertz a marqué le deuxième but des Blues.

Regarder Real Madrid-Chelsea en streaming

Le match Real Madrid-Chelsea débutera ce mardi soir à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+ et RMC Sport 1. Vous aurez donc le choix entre ces deux chaînes payantes pour regarder le match et si vous souhaitez le voir en live streaming, il vous faudra passer par l’application mobile gratuite myCanal ou RMC Sport Live TV, mais être évidemment abonné pour voir le match.

Real Madrid-Chelsea présentation

L’équipe entraînée par Carlo Ancelotti connaît un niveau de football impressionnant, qui se reflète dans les compétitions nationales et internationales. Le week-end dernier, le Real Madrid a battu Getafe 2-0, avec des buts de Casemiro et Lucas Vázquez, un résultat qui les maintient en tête de La Liga.

Ce qui s’est passé lors du Clásico contre Barcelone (défaite 0-4) est maintenant complètement oublié et l’équipe vise la victoire en Ligue des champions. Benzema restera le leader de l’attaque, accompagné de Vinicius Jr. et probablement de Federico Valverde ce soir.

Job to do in Madrid. 👊#UCL — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2022

L’Uruguayen a excellé en jouant plus reculé, laissant la tâche de couvrir le milieu de terrain à Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos, qui sont au meilleur de leur forme depuis le début de l’année.

Chelsea, quant à lui, est un peu tombé dans la crise et a montré de nombreuses fragilités défensives, notamment avec le gardien Édouard Mendy et Antonio Rüdiger qui ont fait des erreurs qu’on n’avait pas vu de toute la saison. Malgré cela, l’entraîneur Thomas Tuchel a confiance en eux.

D’ailleurs, les deux joueurs et l’ensemble de l’équipe étaient encore à leur meilleur samedi dernier lors de la victoire 6-0 du club londonien à l’extérieur contre Southampton. Mason Mount et Timo Werner ont inscrit un doublé, tandis que Kai Havertz et Marcos Alonso en ont fait autant. La confiance n’a jamais été aussi élevée.

Real Madrid vs. Chelsea : compositions posibles

Real Madrid : Thibaut Courtois ; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho ; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos ; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius.

Chelsea : Édouard Mendy ; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger ; Reece James, N’Golo Kanté, Jorginho, Marcos Alonso ; Mason Mount ; Timo Wener y Kai Havertz.