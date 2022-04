Mercato – OM : Pablo Longoria prépare encore une surprise pour cet été !

Pablo Longoria, président du directoire de l’Olympique de Marseille, a prouvé plus d’une fois son talent de recruteur. L’équipe olympienne a pour objectif la qualification en Ligue des champions. Ainsi, Longoria prépare déjà le prochain effectif du groupe de Jorge Sampaoli. Découvrez-en plus ici.

À quoi ressemblera le mercato estival de l’OM ?

Pablo Longoria planifie déjà le nouvel effectif de l’Olympique de Marseille à seulement deux mois de la fin de saison. Après un recrutement réussi l’été dernier, le président du club phocéen veut récidiver avec plein des joueurs en renforts. Le tout, sans affaiblir les finances de l’équipe.

Pablo Longoria, comme à son habitude, travaillerait déjà en amont sur le marché des transferts cet été. En outre, pendant la trêve hivernale, le président du club marseillais a achevé l’arrivée de Samuel Gigot, Cédric Bakambu. Aussi, il a déjà conclu des accords avec d’autres renforts poids lourds. C’est ce qui a été posté sur le compte Instagram de France Football ce dimanche.

Néanmoins, rien n’est confirmé à cause de l’interdiction de recrutement du club phocéen. Notamment suite aux sanctions prononcées à cause du transfert de Pape Gueye.

L’OM veut aller de l’avant avec des joueurs libres

Comme l’été dernier, Pablo Longoria prépare du lourd pour ce mercato de l’intersaison. Mathieu Grégoire, l’envoyé spécial de l’OM évoque l’arrivée de nouvelles recrues. Il a également annoncé que les joueurs qui ont signé à l’OM étaient libres de tout contrat. En effet, de nombreuses stars dont les contrats arrivent à expiration sont libres de signer avec les clubs de leur choix. Ceci, à la date de l’ouverture du mercato estival.

De plus, faire signer des bons joueurs libres a un impact positif sur les finances du club phocéen. Pour rappel, des rumeurs circulaient ces dernières semaines sur une éventuelle signature de Junior Sembia, mais rien n’a été confirmé.

L’interview de Mathieu Grégoire

Sur le compte Instagram de France Football, Mathieu Grégoire a expliqué le travail de Longoria dans les termes suivants : « Longoria a-t-il déjà des accords avec des futures recrues ? Oui, il a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L’OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd’hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l’OM ».

Reste à savoir qui seront ces futures recrues du club phocéen.