“Le voyage” : Découvre le ballon du mondial 2022

Le ballon de la prochaine coupe du monde football qui se déroulera au Qatar a été dévoilé. Comme toujours, il dispose de son propre nom. On vous dit tout sur Al Rihla, mot arabe qui veut dire “le voyage”.

Le ballon de la coupe du monde 2022 amène plusieurs révolutions dans le monde du football. En effet, c’est le premier ballon d’un événement d’une telle ampleur à avoir été conçu de manière responsable. Ainsi, les encres utilisées, tout comme les colles contenues dans le ballon, sont à base d’eau. Ceci s’inscrit dans la lignée de la volonté écologique du Qatar à l’occasion de cette coupe du monde, les organisateurs ayant même créé un stade éphémère de 40000 places construit sur des conteneurs maritimes, et qui sera démonté au terme de la compétition.

L’autre petite révolution concerne l’équipementier, Adidas, qui y a apposé son nouveau logo constitué des trois bandes seules.

Sur le plan technique, Al Rihla est, selon les dires d’Adidas, le ballon le plus aérodynamique des tous les ballons de coupe du monde avec pour objectif de favoriser le jeu rapide tout en bénéficiant d’une grande précision et d’une très bonne stabilité. Ceci est rendu possible par deux technologies qui seront déployées sur l’ensemble des ballons professionnels : CRT-CORE concernant l’âme du ballon, et SPEEDSHELL au niveau du revêtement.

La notion de voyage est importante

Comme indiqué, la notion de voyage est importante. Ainsi, le Qatar souligne le périple que ces ballons vont entamer afin de créer des initiatives pour promouvoir sport et égalité auprès de différentes communautés dans une dizaine de villes autour du monde, en partenariat avec Adidas. Au niveau du design, le ballon est principalement blanc et les autres couleurs s’inspirent à la fois de l’architecture, de la culture, du drapeau et des bateaux traditionnels du Qatar.

Il reste cependant à connaitre l’avis des principaux intéressés sur ce ballon. Si les joueurs arrivent généralement à se faire à tout, les gardiens de but peuvent être surpris par certaines spécificités. On se souvient d’ailleurs du Jabulani utilisé en 2010 qui avait des trajectoires parfois illisibles, provoquant la colère d’Iker Casillas. Il en avait été de même lors de la coupe du monde en Russie et le célèbre Telstar. On devrait en savoir plus très rapidement.

Le ballon Al Rihla est d’ores et déjà en vente dans différentes versions, couleurs et tailles : entraînement, league, club, version neige, mini-ballon pour les enfants, ou encore pro qui est la version utilisée durant la coupe du monde.