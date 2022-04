Qatar 2022 : Des billets 30 % plus chers qu’en Russie

La billetterie officielle de la coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar à l’automne a ouvert ses portes, et il ne va pas sans dire que la note semble très salée pour les nombreux supporters qui souhaitent aller encourager leur équipe. Le prix des places est en effet très élevé, en tout cas beaucoup plus que pour l’édition qui s’est déroulée en Russie.

Depuis le 5 avril, il est possible d’acheter des places pour vous rendre aux matchs de la coupe du monde de football 2022. La surprise a cependant été totale pour de nombreux fans qui devront trouver une rallonge par rapport au budget habituel pour une coupe du monde. Ainsi, pour un match du premier tour, il faudra compter entre 62 et 200 euros pour entrer dans le stade, et entre 550 et 1460 euros si vous comptez assister à la finale. Si l’on rapporte ces tarifs à ceux pratiqués en Russie lors de la coupe du monde 2018, la note est plus salée de 30 %. Notez que, pour les résidents du Qatar, les prix vont de 10 à 190 euros. Mais pour les étrangers, si l’on ajoute à cela les frais de transport et d’hébergement, le total pourrait bien en décourager plus d’un. Il faudra, pour certains, considérer de prendre des billets dans une catégorie inférieure afin de réduire ce poste pour le déplacement. Des zones dédiées pour chaque pays sont prévues pour toutes les catégories de billets.

La seule bonne nouvelle pour les fans de ballons ronds est la possibilité d’assister à plusieurs matchs le même jour. Cela est rendu possible par la proximité entre les différents stades (qui sont dans un rayon de 50 kilomètres).

Les prix pour le match d’ouverture sont assez élevés mais le spectacle prévu est à considérer dans le prix. Ce dernier va de 49 € pour les places les moins chères à plus de 540 euros. Enfin, si vous n’avez pas pu obtenir de billets, une plateforme officielle de revente est à votre disposition sur le site de la FIFA.

Si vous souhaitez aller voir la France jouer, vous pourrez assister à ses confrontations en phase de groupes contre le Danemark, la Tunisie, et un dernier pays qui reste à déterminer par barrage. Pour la suite de la compétition, il faudra attendre le classement de nos bleus et des autres équipes afin de connaître la fin du tableau. Notez que la France est dans le groupe D.