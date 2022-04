Coupe du monde 2022 : Une révolution avec des matchs qui dureraient 100 minutes ?

La coupe du monde de football 2022, qui se déroulera au Qatar, pourrait bien amener une petite révolution avec des matchs qui dureraient 100 minutes. L’information émane de plusieurs médias italiens annonçant cette nouvelle comme une réelle volonté de la FIFA. Si plusieurs arguments pourraient justifier une telle modification des règles, il reste peu probable que cela soit mis en place. On vous dit tout.

Le temps de jeu effectif d’un match de football est loin d’atteindre les 90 minutes, le recours à l’arrêt de la montre par l’arbitre étant très peu constaté quel que soit le pays où se déroule le match. Selon les données qui existent, le temps de jeu moyen se trouve en effet plus proche des 55 minutes de jeu, même si quelques disparités sont constatées d’un championnat à l’autre. Par exemple, une étude du CIES prouve que les Pays-Bas arrivent pour leur part à presque 60 minutes de sport pur. Dans tous les cas, nous sommes très loin des 90 minutes règlementaires, et, de fait, des 100 minutes annoncées dans la presse italienne.

Ajouter 5 minutes à chaque mi-temps

Mais les arguments sont solides pour ajouter du temps au chronomètre, le principal étant l’arrivée de l’aide à l’arbitrage en vidéo, la fameuse VAR (Video Assistant Referee), qui, outre le fait de ralentir les match, fait perdre un temps précieux. Ainsi, le temps nécessaire aux assistants pour donner un avis, et l’éventuel visionnage des images par l’arbitre principal, ne cesse de rallonger la durée des matchs avec un temps additionnel qui reste à la charge de l’homme en noir. Même si le nombre de décisions erronées est en baisse, cela peut modifier l’état d’esprit des joueurs. L’idée de tenir compte de ce paramètre par défaut en ajoutant 5 minutes à chaque mi-temps, peut donc être tout à fait légitime.

L’exemple le plus cité reste celui du match entre l’Ajax d’Amsterdam et le Benfica Lisbonne avec un temps de jeu inférieur à 55 minutes suite à l’utilisation intensive de la VAR. Cependant, la FIFA a clarifié la situation rapidement au travers d’un communiqué de presse qui ne laisse aucun doute sur cette possibilité : c’est non, aussi bien pour la coupe du monde 2022 que pour les autres matchs : “Suite à certains articles et rumeurs diffusés aujourd’hui, la FIFA souhaite clarifier qu’il n’y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 ou toute autre compétition”.

Espérons que le recours à la VAR se fera de manière limitée afin de nous offrir le plus de spectacle possible !