Kylian Mbappé au Real Madrid, une questions de jours ?

C’est presque déjà le feuilleton de l’été. Le dossier Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres des amateurs de football à travers l’Europe. Entre prolongations au PSG et départ pour un autre club, pourquoi pas le Real Madrid, les annonces et informations sont scrutées en temps réel, et les déclarations du principal intéressé ne sont pas d’une grande aide pour se faire un avis sur la question.

Comme bien souvent, c’est la presse espagnole qui a fait parler la poudre. L’annonce est limpide : la présentation de Kylian Mbappé aux fans du Real de Madrid devrait se tenir à la fin du mois de mai, voire début juin si le Real va au bout de la compétition. Ce qui sous-entendrait par la même occasion que le contrat serait prêt, voire validé.

De son côté, Kylian Mbappé reste pour le moins évasif sur la question. Concernant son futur au club de la capitale, sa réponse laisse planer un doute : “Mon avenir? Il y a de nouveaux éléments. Il n’y a pas besoin de blablater sur ça. C’est pas mal de paramètres à prendre en compte. C’est une décision pas facile et j’ai envie de prendre la meilleure possible. Je n’ai encore rien décidé. Je ne veux pas me tromper”.

Il est donc clair que Kylian Mbappé a reçu des offres. Les déclarations peuvent donc être sincères, et nous n’avons pas de raison d’en douter, ou alors mettre la pression sur le PSG afin d’obtenir des conditions beaucoup plus avantageuses. Il faut dire que les prestations de ce titulaire indiscutable sur le plan international parlent pour lui, et il en va de même lors de ses sorties avec le PSG. Buts, passes décisives, structuration du jeu … on ne voit pas vraiment comment le club de la capitale pourrait se passer de ses services ou comment le remplacer avec la même efficacité.

Même sur le plan financier, laisser partir celui qui a vendu presque 800 000 maillots l’an dernier priverait le club de recettes dont il ne peut pas vraiment se priver, et c’est donc probablement vers une prolongation de contrat que nous nous dirigeons. Reste à savoir si la volonté du joueur d’atteindre, enfin, la première marche du podium au niveau européen ne sera pas une raison supplémentaire de quitter le PSG qui semble avoir du mal à briser son fameux plafond de verre, éliminé cette année encore en 8e de finale. Par le Real Madrid.