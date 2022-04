Qatar Airways serait le nouveau sponsor maillot du PSG pour la prochaine saison

Info donnée par le quotidien l’Équipe, c’est bel et bien Qatar Airways qui pourrait remplacer Accor sur le maillot du PSG dès la saison prochaine. On vous dit tout sur l’avancement de ce dossier.

L’objectif du PSG reste le même depuis l’arrivée de QSI (Qatar Sport Investments) : remporter la compétition la plus prestigieuse pour un club, à savoir la Ligue des Champions. Si le groupe hôtelier actuellement sur le maillot du PSG y voyait donc une vitrine prestigieuse, son président a été clair sur la question. Il a en effet déclaré à la revue économique Les Échos qu’il “allait rester, pas forcément de la même manière”, le contrat concernant la présence du logo ALL (Accor Live Limitless) se terminant à la fin de cette saison 2022. Accor restera partenaire, mais c’est bel et bien la compagnie aérienne qui s’affichera sur le torse des joueurs à partir de l’année prochaine. Tout du moins, c’est l’objet des négociations qui se tiennent à l’heure actuelle.

✈️ Bienvenue @qatarairways ! Qatar Airways devient Partenaire Premium du Paris Saint-Germain !

Le club est le dernier grand nom à rejoindre le groupe de clubs internationaux soutenus par Qatar Airways.#QatarAirways — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2020

Qatar Airways est déjà partenaire du club (dont l’équipe féminine et la section handball du club), mais souhaite donc disposer d’un outil de communication plus important afin de mettre en avant ses services et, surtout, de jouir du potentiel offert par chaque supporter portant le maillot du club. Avec le nombre important de stars au PSG, de Mbappé à Neymar en passant par Messi, les ventes de maillots ne cessent de progresser et justifient largement l’enveloppe demandée. Cette dernière devrait se situer dans la même fourchette que précédemment, soit dans les 70 millions d’euros. Il ne serait cependant pas surprenant que la facture monte, le précédent accord n’ayant pas été signé avant l’arrivée de Lionel Messi qui est, devant Ronaldo, celui qui vend le plus de maillots de football à son nom selon l’étude de l’agence Euromericas pour 2021. Ainsi, 1,2 million de fans ont sauté le pas, et l’on monte à 2 millions si l’on ajoute ceux concernant Mbappé, cinquième de ce même classement.

Qui est Qatar Airways ?

Qatar Airways est la compagnie aérienne du Qatar. Présente sur les cinq continents, elle est la porte d’entrée naturelle pour ceux qui souhaitent se rendre dans le pays. L’aura internationale du PSG est donc une opportunité pour la compagnie qui compte sur la diffusion des matchs et, espérons-le pour le club, un parcours long sur la scène européenne, pour gagner en visibilité. Il faut ajouter à cela la tournée estivale du club qui passe généralement par plusieurs continents dont l’Asie.