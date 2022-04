Sampaoli : « Marseille ressemble beaucoup à l’Argentine »

L’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli a maintenant gagné cinq matches consécutifs et semble avoir surmonté la mauvaise dynamique qui avait causé quelques inquiétudes sous la direction de l’entraîneur argentin. L’OM occupe désormais la deuxième place, ce qui lui donne accès à la Ligue des champions la saison prochaine.

Dans une interview avec Samir Nasri, aujourd’hui commentateur sur Canal + et ancien joueur de Séville entraîné par Sampaoli lui-même, l’entraîneur de l’Olympique a comparé la ville de Marseille à l’Argentine en termes de façon de jouer au football. « Marseille ressemble beaucoup à l’Argentine, et à Naples. C’est un endroit où il y a beaucoup de passion« , a-t-il commenté.

L’Argentin a également tenu à préciser les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé entraîneur en Ligue 1 : « Quand Marseille m’a appelé, je suis honnêtement venu pour cette ville. Je n’aurais pas quitté un endroit où je me sentais très bien pour entraîner n’importe quelle autre équipe en France. Je dis toujours au président et au propriétaire qu’avec toute la passion et tout l’enthousiasme qui règnent ici, vous devez être à la hauteur. »

Interrogé sur l’absence de titre de l’équipe française, qui n’a pas remporté de trophée depuis 2012 (lorsqu’elle a remporté la Coupe de la Ligue), Sampaoli a fait remarquer que « Marseille a besoin d’un titre parce qu’il n’y en a pas eu depuis longtemps » et que « la ville l’exige, elle exige des victoires« .