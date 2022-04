Video : L’OM gagne grâce à une performance XXL de Payet et un but hors norme !

L’Olympique de Marseille a battu le PAOK 2-1 en quart de finale aller de la Conference League dans un match marqué par une enorme prestation de Dimitri Payet. Le n°10 de l’OM a marqué le 2-0 d’une frappe qui pourrait bien être en lice pour le prix Puskas et a mené l’équipe de Sampaoli à la victoire, qui a dû regretter le but d’El Kaddouri en début de seconde période.

Sampaoli a lancé Ünder, Guendouzi, Payet, Bakamku et Gerson avec l’objectif d’aborder le match retour en Grèce avec une victoire. Il n’a pas fait tourner son équipe et le message est clair… Gagner la conférence League

Le match a débuté au Vélodrome sur un rythme effréné de la part de l’Olympique de Marseille, qui a eu une occasion nette par Bakamu après un centre extraordinaire de Payet. L’occasion de Bakambu était suivie d’une belle passe décisive pour Gerson, qui, contrairement à son coéquipier, portait le score à 1-0 pour l’équipe de Sampaoli.

Avec ce résultat en sa faveur, l’Olympique de Marseille a laissé l’initiative au PAOK, incapable de créer le danger face au 4-4-2 mis en place par l’entraîneur argentin, qui a donné la priorité à la fermeture des espaces et maitriser le ballon pour empêcher les Grecs de jouer. Le show Payet a une nouvelle fois enflammé le Vélodrome. Avec une autre passe laser, Payet se trouvait à l’origine d’une occasion nette pour Ünder, qui manquait l’occasion de porter le score à 2-0. Cependant, alors que le match se dirigeait vers un score de 1-0 à la mi-temps, Payet a marqué le but de la saison. Le meneur de jeu a repris un centre d’Ünder à l’entrée de la surface de réparation et a marqué d’une frappe que tous les joueurs du monde rêvent de marquer, mais que seuls quelques-uns, voire aucun, peuvent réaliser. Ce but a redonné le moral aux Marseillais, qui avaient considérablement ralenti avant le coup de sifflet de l’arbitre à la mi-temps.

L’entrée en jeu d’El Kaddouri au début de la deuxième mi-temps s’est avérée décisive, puisque l’international marocain a surpris Mandanda d’une frappe à l’entrée de la surface pour porter le score à 2-1. Forcés d’attaquer, les Marseillais cherchaient désespérément à prendre l’avantage 3-1, mais ils se heurtaient sans cesse à Paschalakis, qui réalisait une deuxième mi-temps parfaite, effectuant plusieurs arrêts de grande classe pour stopper les assauts incessants des Marseillais.