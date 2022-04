L’avenir de Luis Suarez pourrait se trouver dans le football turc

Besiktas et Fenerbahçe ont déjà contacté l’Uruguayen. Son contrat expire en juin et il est libre de signer pour n’importe quel club.

L’avenir de Luis Suárez reste l’un des problèmes à résoudre à l’Atlético. Le meilleur buteur de l’équipe avec 13 buts toutes compétitions confondues reste la meilleure arme offensive de l’équipe.

Cependant, le retour de la Ligue des champions a été un autre test pour le « 9 ». Suárez n’a pas été utilisé par Simeone lors de la défaite contre Manchester City et a été relégué sur le banc derrière João Félix, Griezmann, Correa et Cunha. L’attaquant de 35 ans est libre de signer dans n’importe quel club à partir de janvier pour la saison prochaine, puisque son contrat expire en juin. Mais, pour l’instant, il est concentré sur la fin du championnat en tant que joueur colchoneros.

Cela ne signifie pas que de multiples conversations n’ont pas lieu pour connaître ses intérêts et sa destination possible. Et le football turc s’ouvre comme une possibilité pour Suárez. Selon AS, l’entourage du joueur a pris contact avec Besiktas et Fenerbahçe pour connaître leurs projets respectifs et les éventuelles offres financières pour s’attacher les services d’un joueur qui, malgré son déclin physique, reste un excellent buteur dans la surface.

Suárez est arrivé à l’Atlético à l’été 2021 après une sortie houleuse du FC Barcelone, alors qu’il était le troisième meilleur buteur de l’histoire du club blaugrana. Et en tant que rouge et blanc, il a montré qu’il avait encore le sens du but et beaucoup de qualité dans ses chaussures, avec une magnifique première saison au cours de laquelle ses 21 buts ont été essentiels pour remporter le titre de champion. Mais l’âge a raison du joueur et la concurrence offensive de l’Atlético a été amplifiée par l’arrivée de Griezmann et de Cunha l’été dernier. Suárez a signé pour deux ans et fera apparemment ses adieux à la fin de cette période, puisqu’il a été relégué à un rôle plus secondaire. La Turquie est l’une des destinations qui attirent l’attaquant.