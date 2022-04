Villarreal : un sous-marin jaune qui ne sait gagner que des titres dans les tournois de l’UEFA

Villarreal est un sous-marin jaune qui ne sait gagner des titres que dans les tournois de l’UEFA ; son bilan en Espagne est complètement vide dans toutes ses cases, mais en Europe, Villarreal est souvent plus qu’un outsider.

Villarreal est une équipe qui a 99 ans d’histoire et qui a compté dans ses rangs des personnalités telles que Bruno Soriano, Santi Cazorla, Juan Román Riquelme, Diego Forlán, entre autres. Cependant, en Espagne, elle n’a pas réussi à s’imposer en Liga, son armoire à trophées étant complètement vide, ni même une Coupe du Roi.

Une chose qui frappe à propos de ce club est le fait qu’il a réussi dans les tournois de l’UEFA ; du moins ses seuls titres sont venus dans des compétitions internationales.

Un Villarreal sans succès en Espagne

Ainsi, Villarreal est une équipe qui ne sait que gagner des titres dans les tournois de l’UEFA. Club historique en terre ibérique, mais totalement terne dans son pays, Villarreal a jusqu’à présent fait ses preuves.

Dans la La Liga espagnole, leur meilleure saison a été 2007-08, où ils ont terminé à la deuxième place, avec huit points de retard sur le Real Madrid. Ils n’ont jamais été aussi proches de remporter un championnat.

Ils ne détiennent pas non plus de Copa del Rey ou tout autre trophée disputé en Espagne.

Les outsiders européens

Villarreal, quant à lui, compte deux éditions de la défunte Coupe Intertoto. Ils ont remporté les éditions 2003 et 2004, qui étaient jusqu’à récemment leur fierté.

En 2002, ils ont perdu contre Málaga ; par la suite, ils ont gagné contre Heerenveen et l’Atlético de Madrid. Il est toutefois important de souligner qu’il s’agissait d’un tournoi de qualification pour la Coupe de l’UEFA (aujourd’hui UEFA Europa League) et qu’il y avait plus d’un champion par édition.

Par conséquent, pour la saison 2020-2021, le fait de remporter l’UEFA Europa League est considéré comme le premier titre de l’histoire du club ; ils l’ont remporté en finale contre Manchester United, qu’ils ont réussi à battre aux tirs au but.

Enfin, Villarreal a raté l’occasion de remporter la Supercoupe d’Europe après avoir perdu contre Chelsea.