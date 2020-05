Betis lance une campagne pour fournir de la nourriture aux groupes vulnérables

La Fondation Real Betis a lancé la campagne «Los Beticos go al Super»

La Fondation Real Betis a lancé la campagne «Los Béticos van al Súper», une initiative d’aide alimentaire pour les groupes vulnérables à Séville à travers laquelle elle a mis en place un supermarché virtuel où des «paniers bétiques» pour la Banco de Nourriture et Caritas .

Ce nouveau projet de solidarité du club vise à atténuer les effets de la pandémie de coronavirus, notamment chez les plus nécessiteux, en collectant des fonds qui iront aux deux entités, avec lesquelles un accord de collaboration a été signé, a fait savoir ce mardi la fondation du Betis .

Les dons peuvent être effectués sur le site Web «www.losbeticosvanalsuper.com» , où vous pouvez «acheter» des paniers de nourriture baïétique d’une valeur allant de 3 à 100 euros et baptisés de noms faisant allusion à des slogans ou des chants de beticismo. : Manquepierda, Mucho Betis ou Locos de la cabeza , entre autres.)

Cette action sociale, selon la Fondation Real Betis , sera menée en coordination avec la Banque alimentaire et Cáritas Diocesana de Sevilla pour son expérience dans ce domaine et pour avoir « la structure et les connaissances nécessaires pour détecter les besoins les plus urgents dans les quartiers de la ville et la province. «

Depuis le début de la crise sanitaire, Cáritas Diocesana estime que les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de 35% à Séville , une augmentation qui atteint 60% dans des régions telles que Torreblanca, Polígono Sur, Macarena Norte ou Tres Barrios-Amate .

Dans ce dernier quartier, selon le communiqué, les familles desservies régulièrement par Caritas sont passées de 300 à 600 depuis la déclaration de l’état d’alerte dû à la pandémie.

La Banque alimentaire de Séville a enregistré, pour sa part, une augmentation de 25 pour cent des demandes alimentaires en raison de l’impact de la crise sanitaire.