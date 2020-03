La Juve n’exclut pas le transfert de Cristiano Ronaldo

Les difficultés économiques dérivées du coronavirus pourraient obliger le club à se débarrasser du crack portugais

La Juventus de Turin pourrait être à la recherche avance à un transfert de Cristiano Ronaldo comme une mesure visant à atténuer les effets de choc de la cessation drastiques compétitions de football en raison du coronavirus est d’avoir sur son économie.

C’est ce qu’affirme le journal italien Il Messagero. Ce journal, après avoir souligné que la démission des joueurs de la première équipe de jeunes ne résout pas les problèmes économiques très graves que le COVID-19 a causés dans l’entité, rapporte que divers scénarios sont à l’étude depuis le sommet de la « vecchia Signora » autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Vendre le joueur cet été pour pas moins de 70 millions, la première option

On passe par une vente de l’attaquant portugais sur le marché d’été. Le footballeur, 35 ans et avec un contrat en vigueur jusqu’en 2022, ne quitterait pas le club pour moins de 70 millions d’euros, toujours selon Il Messagero. Mais au-delà de ce chiffre, difficile à atteindre dans les moments de crise actuelle et plus à signer pour un footballeur de son âge, ce qui pourrait freiner l’intérêt des clubs serait son record, qui dépasse les 30 millions nets chaque année.

Le deuxième scénario géré par l’entité présidée par Andrea Agnelli consiste à laisser courir le contrat CR7, jusqu’en 2022, et non à le renouveler, concluant ainsi, avec le joueur déjà âgé de 37 ans, l’étape du crack au plus haut niveau.

Et la troisième option envisagée par les responsables de l’équipe de Turin est de renouveler l’engagement précité pour une saison, jusqu’en juin 2023, en échange d’une réduction des conditions économiques actuelles pour tenter de les adapter aux temps de besoin créés par le coronavirus.

Trois scénarios différents pour l’avenir d’un Cristiano Ronaldo qui, à ce jour, n’est pas assuré de sa continuité à la Juventus de Turin. Le nom du Real Madrid comme destination possible pour le joueur n’a pas tardé à apparaître à l’horizon du footballeur qui a signé 450 buts en ses neuf saisons en défendant le maillot de l’équipe de Santiago Bernabéu.