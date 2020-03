« Griezmann a des problèmes, n’est pas heureux »

Eric Olhats, son mentor, estime que le crack gaulois mérite « plus de considération » au sein de Barcelone

C’est Eric Olhats qui a chassé Antoine Griezmann alors qu’il n’avait que 13 ans et l’a signé pour le Real, le logeant dans sa maison à Baiona. Maintenant dans le «staff» de l’Atlético de Madrid, le scout et l’entraîneur exposent de cette façon le moment où la fissure de Macon a changé les airs l’été dernier: «Quand il a quitté l’Atlético de Madrid, j’étais triste de voir la controverse qu’il y avait. Cela m’a touché. C’est une trame de fond et une histoire « , explique Olhats .

« Je peux comprendre que je voudrais signer pour Barcelone. Le Barça, c’est le Barça », accepte son mentor. « D’autres joueurs et amis lui ont dit que son jeu allait très bien s’adapter à celui du Barça, du tiqui taca et tout ça, mais je n’aime pas sa performance », censure-t-il. Lui, qui connaît parfaitement Griezmann , dit du joueur du Barça que « vous voyez qu’il a des problèmes, qu’il n’a pas de joie ».

Un peu sans surveillance

Il est évident qu’il a une solution en raison du talent inné de l’international français, mais pour le moment, Olhats révèle que «ça me fait mal parce que je sais ce qu’il est capable de faire. Il peut donner beaucoup plus et il ne dit rien. Il essaie de faire sans rien dire. » Son découvreur n’aime pas être remplacé avant la fin des matchs et affirme que le ’17’ de Barcelone « semble ne pas recevoir autant de passes des autres, ni du patron qui lui est dû ».

Olhats espérait que la situation changerait avec le temps, mais considère que cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. Et il l’explique: « Un mois s’est écoulé, le second, il a compris qu’il n’était pas le patron, mais maintenant lui, de par son attitude et son talent, mérite d’avoir un peu plus de considération ».

En tout cas, la personne qui a découvert Griezmann espère que l’attaquant « surmontera » ce problème au fil du temps, entre autres parce qu’il n’a que 28 ans et est un joueur de classe mondiale ».