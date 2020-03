Neymar continue de retarder le PSG dans l’attente du Barça

Leonardo lui a présenté l’automne dernier une offre de renouvellement à laquelle le Brésilien n’a même pas répondu.

L’ avenir de Neymar continue de parler. Alors que le FC Barcelone continue de l’avoir comme objectif pour l’été prochain, comme MD le rapporte depuis des mois, le PSG lui a proposé un renouvellement de son contrat que le Brésilien, pour l’instant, ne prend pas en compte. Un Neymar qui fait également la une des journaux pour s’être rendu dans son pays pour se protéger des effets du coronavirus en France et pour être avec sa famille à Santos .

Après avoir éliminé en Championnat le Borussia Dortmund, Neymar a vu le PSG a cessé son activité en raison de la pandémie du Covid-19 . Le Barça, comme nous l’avons signalé, l’a à son ordre du jour mais a changé de position : il n’a plus pour priorité de forcer son départ par l’article 17 du Règlement de transfert de la FIFA mais essaie plutôt de convaincre le PSG de sa vente avec l’aide Le joueur, qui souhaite toujours rentrer au Camp Nou malgré son vol en 2017.

Neymar n’a pas renouvelé avec le PSG

Pendant ce temps, au PSG, son “patron”’ sportif, Leonardo de Araujo , continue de tenter Ney de continuer à être lié au club parisien, car cet été il sera déjà à deux saisons de la fin de son contrat, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma , Neymar Il aurait reçu une offre de prolongation du PSG en octobre ou novembre dernier. Cependant, pour le moment, le numéro 10 à Paris n’a pas encore répondu à cette proposition. Ney veut attendre la fin de la saison et, en particulier, la fin de la saison en Champions . En tout cas, ce qui sous-tend c’est qu’il veut retourner au Barça et cela se fait en ne renouvelant pas et en rendant évident ce détachement envers son club. Quelque chose qu’au Barça, ils savent parfaitement parce que Neymar toujours en contact avec des «poids lourds» de l’entité de Barcelone.