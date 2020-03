Le président de l’Atlético inquiet du Coronavirus et de ses champions

Le président de l’ Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a évoqué l’éventuel arrêt de la compétition en raison de COVID-19. « Il y a toujours une préoccupation, mais ce qu’ils nous transmettent, c’est la tranquillité et que rien ne se passera ici en Espagne » , a- t-il ajouté.

Le président de l’ Atlético de Madrid , Enrique Cerezo , à propos d’une possible rupture en LLiga en raison de la crise du COVID-19 , a déclaré que «( Javier ) Tebas et ( Luis ) Rubiales sont ceux qui doivent décider», mais cela à son tour « D’autres doivent décider pour eux », donc « ce qui sera jugé commode pour améliorer cette situation sera fait ».

Interrogé à ce sujet, à la fin de l’acte de délivrance des accréditations aux nouveaux ambassadeurs de la marque espagnole , au Palais El Pardo à Madrid , Cerezo a déclaré: «Ce que LaLiga dit que nous ferons, ce que la Fédération dit que nous ferons, et ce que Dites la santé que nous ferons. Nous n’avons aucun problème. «

Enrique Cerezo ne voulait pas non plus anticiper les événements: « Ne parlons pas à l’avenir, parlons au présent, que pour le moment je pense qu’il ne sera pas paralysé et, pour l’instant, samedi nous jouerons contre Séville , ce qui nous intéresse. »

Enfin, il a évoqué la situation de l’équipe, actuellement hors de la Ligue des champions . « Bien sûr, cela m’inquiète, mais bon, nous allons rentrer », a-t-il conclu.