Seul Messi a tenté de pirater le système

Garitano a importé le dessin avec trois plantes à San Mamés et seule la star argentine a trouvé une fissure dans le mur rouge et blanc

Après l’avoir utilisé au Bernabéu, à Sánchez Pizjuán, au stade RCDE et à Heliodoro Rodríguez López, bien qu’à Ténériffe il y ait eu un soupir d’expulsion d’ Herrerín, Garitano a décidé d’importer le système avec trois usines à San Mamés. La visite du Barça le méritait, selon les critères qui ont été rappelés, notamment avant le Real Madrid et Séville. L’entité rivale. Duel tableau noir entre l’entraîneur de Derio avec son 5-3-2 et Quique Setién avec un 4-3-3 que Messi brouille à volonté.

Capa et Yuri ont laissé leurs problèmes derrière et ont flanqué Yeray, Núñez et Iñigo Martínez . Avec Dani García comme toujours très proche d’eux, avec la collaboration de Vesga. En face, l’équipe du Barça a commencé avec Sergi Roberto et Ansu Fati dans les groupes, avec Messi au centre, bien que la star argentine se soit glissée à sa droite comme point de départ pour se lancer avec son célèbre slalom. Soutenu par De Jong et Rakitic et deux côtés offensifs, Alba et Semedo.

Messi était le seul à pouvoir mettre en échec le système rojiblanco. À la minute 4, il a laissé Dani García et Iñigo Martínez , n’a donné aucune option pour aider Núñez et a envoyé à gauche pour Ansu Fati , qui a tiré à l’extérieur. À la 8e minute, Capa et Yuri avaient grimpé une fois chacun, mais cela n’avait pas de continuité. La possession des 45 premières minutes était de 33% pour Bilbao et de 67% pour les Catalans.

L’accumulation de lions a évité une action à risque médiée au premier semestre. Un nouvel échec dans la passe de Yeray a provoqué la deuxième frayeur. Il l’a donné à Messi, mais cette fois Núñez a pu éteindre le feu. Mais l’équipe de Bilbao n’avait pas le ballon. Bien placé, oui. Le plus grand danger est venu de deux jeux dans lesquels Ter Stegen a botté le ballon par derrière avec son pied. Dans l’un d’eux, Dani García, très haute pression, cloue presque le cuir dans le carré droit de l’Allemand. Pendant ce temps, Yeray a obtenu un carton jaune pour avoir envoyé Messi au bord de la zone. L’albiceleste a écrasé la faute sur la barrière.

Peu avant d’arriver à l’heure du match, Griezmann a soulagé Ansu Fati. Pièce par pièce. Le «petit prince» a été placé sur la gauche et a rapidement lancé son premier tir, bien que dans une position concentrée. Élevé. Dani García a également vu le jaune pour avoir renversé Messi . Les lions ont souffert. Mis en bouteille avant la touche continue du rival. Bien que dans l’un d’eux, ils ont été empilés de loin, entrant dans un flanc où Yuri n’était pas . Iñigo Martínez n’a pas pu atteindre l’aide et c’est Unai Simón qui a dû intervenir lors du dernier tir de Griezmann.

À la 88e minute, Arthur , qui avait remplacé Rakitic , a laissé échapper une belle passe pour Messi, qu’il a laissé seul devant Unai Simón. Le «1» de l’Athletic se tenait avec sa jambe. Seul l’Argentin a contesté et tenté de vérifier ou de pirater le système de Bilbao. Zéros et uns. Celui d’Athletic avec l’objectif de Williams. Le zéro pour le Barça, KO.