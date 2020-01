Quand l’Atlético a pu signer Cavani pour moins de six millions

De nombreux titres liés à l’Atlético de Madrid se nomment Cavani ces derniers jours. L’attaquant uruguayen est l’une des pièces que Diego Pablo Simeone a demandées pour ce marché d’hiver, et le club de matelas travaille à pleine capacité pour pouvoir faire plaisir à l’entraîneur argentin. Eh bien, ce que peu savent, c’est qu’Edinson était très près de défendre le bouclier de l’ours et de l’arbousier au début de sa carrière.

Javier Hernández a travaillé en son temps au secrétariat technique de l’Atlético de Madrid, avant de passer dix ans à Alcorcón et d’avoir une dernière étape à Cultural Leonesa, le prochain rival des matelas de la Copa del Rey. Eh bien, en leur temps, ils avaient le Matador à un pas de l’habiller rojiblanco. «Nous aurions pu signer Cavani et Martín Cáceres en 2007. J’ai adoré les deux. Nous les avons vus dans le sud-américain des moins de 20 ans, Edinson était une bête et n’avait que 18 ans. On aurait dit qu’il allait jouer comme ça. Quatre à six millions d’euros auraient coûté l’Atlético… mais ils n’ont pas misé sur eux et cela n’a pas pu être fait. Une honte », a expliqué l’animateur à Mundo Deportivo. Dans ce tournoi, le présumé matelas de signature a marqué sept buts et a donné deux passes décisives en neuf matchs. Devenir le meilleur buteur de l’édition.

Cette saison a fini par signer pour l’Italien Palerme. Club qui a eu les meilleurs résultats de son histoire. Il y resta quatre ans jusqu’à ce que Naples opte pour lui. Après trois campagnes, il finit par signer pour le Paris Saint Germain , club dans lequel il se trouve actuellement. Là, il rencontre sa septième saison. Une course dans laquelle il a réalisé cinq ligues avec le PSG, six Super Coupes de France, quatre Coupes de France, une Coupe d’Italie, une Ligue en Uruguay avec le Danube et une Coupe américaine avec l’Uruguay en 2011.

Bien sûr, Javi pense que l’équipe de Cholo Simeone serait un club qui pourrait utiliser un attaquant comme Cavani. «Je suis convaincu que c’est un footballeur qui aimerait jouer en Espagne. Son jeu s’adapte très bien au football espagnol et je pense que l’Atlético de Madrid pourrait utiliser le luxe. Voyons voir si ça arrive et on peut finir par le voir car c’est un footballeur qui je pense que malgré son âge il peut donner beaucoup à l’équipe », a-t-il avoué.

Diego Pablo Simeone demande depuis des années la signature d’Edinson Cavani pour le compte d’attaque de l’Atlético de Madrid. Mais pour certaines raisons ou pour d’autres, sa signature ne s’est pas seulement matérialisée. Son arrivée en juin est presque assurée, le problème est que tant le staff technique que le joueur souhaitent qu’il accélère et arrive pour renforcer l’équipe en janvier. Nous verrons ce qui se passe.

Celui qui a signé Diego Costa

N’oubliez pas que c’est Javier Hernández qui a embauché Diego Costa pour l’Atlético de Madrid . A cette occasion, il ne s’est pas trompé en demandant au club de parier sur un jeune attaquant qui évoluait dans une équipe portugaise quasi inconnue, Peñafiel. Presque tout le monde connaît déjà le reste de l’histoire. Quelque chose de similaire Javi voulait arriver avec le «Matador».

Javier Hernández est actuellement à la recherche de nouveaux défis professionnels. Après avoir travaillé dans la zone de chalandise du football de base de l’Atlético de Madrid puis au secrétariat technique sous les ordres de Jesús García Pitarch qui était directeur sportif; Il est allé à Alcorcón pour commencer en tant que directeur du football de base et terminer comme secrétaire technique. 10 ans, il était dans le club de potier jusqu’à ce qu’il décide de chercher la chance dans le Cultural Leonesa . Il n’y a eu qu’une seule saison après que l’équipe ne soit pas montée en deuxième division bien qu’elle soit l’un des budgets les plus élevés de la catégorie.