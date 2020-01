Les entrainements de renforcement musculaire des stars du foot

Le Football est le sport le plus pratiqué en France et le plus suivi dans le monde. Il tire profit de la musculation sur toutes les coutures : amélioration de la vitesse, renforcement de la puissance, protection de l’organisme contre des changements de sens et les chocs… Si Ronaldo fait partie des plus beaux physiques dans cette discipline, ce n’est pas par miracle. Pour devenir meilleur sur le terrain et améliorer vos qualités athlétiques dans sa globalité, voici 6 entrainements de renforcement musculaire les plus pratiqués par les stars du foot.

Le Squat : une question de motivation

Le squat est un exercice physique incontournable pour muscler les jambes. Comme les muscles du membre inférieur sont beaucoup sollicités au foot, ce type d’entrainement ne devra pas être négligé si vous souhaitez obtenir un résultat optimal.

En plus de votre propre poids, vous pouvez utiliser une barre avec des charges de votre choix pour renforcer vos muscles des jambes dans leur globalité. Cet exercice vous permet également d’améliorer votre explosivité, votre accélération et votre puissance de frappe.

Il est aussi possible de pratiquer du squat pour se renforcer les cuisses, les lombaires, les mollets, les muscles spinaux ou encore les abdominaux et les adducteurs.

Le Kettlebell Swing : adieu les kilos superflus

Emprunté à la discipline du crossfit, le Kettlebell Swing a l’avantage de proposer un mouvement complet. Il s’agit à la fois d’un exercice musculaire et cardio qui se concentre particulièrement sur le travail des hanches. Au foot, cet entraînement est indispensable sachant que ces dernières sont responsables de votre vitesse et génèrent plus de puissance à vos jambes.

Les professionnels recommandent également la pratique du Kettlebell Swing dans la mesure où l’exercice constitue un excellent moyen pour brûler des graisses, et donc perdre quelques kilos superflus pour améliorer sa vitesse.

La médecine Ball Twist : pour des abdos parfaits

La sangle abdominale est l’une des zones musculaires les plus importantes pour tout sportif de haut niveau, athlète et footballeur entre autres. Elle fait office de jonction entre le haut du corps et les jambes. Pour devenir un meilleur footballeur comme Ronaldo, vous devez également vous concentrer sur le travail de vos muscles abdominaux pour augmenter votre puissance de frappe.

L’entrainement le plus approprié pour atteindre cet objectif reste la médecine Ball Twist. Il suffit de balayer celle-ci de droite à gauche et contracter vos obliques pour renforcer vos abdos.

Comment renforcer les muscles du haut du corps ?

Même si le foot se joue avec les jambes, vous ne devez pas négliger la musculation du haut de votre corps. Il existe plusieurs exercices vous permettant de renforcer vos muscles du membre supérieur.

Les pompes : facile à pratiquer, les pompes vous garantissent un physique équilibré en musclant le haut de votre corps : avant-bras, biceps, triceps, pectoraux.

: facile à pratiquer, les pompes vous garantissent un physique équilibré en musclant le haut de votre corps : avant-bras, biceps, triceps, pectoraux. Les tractions : en plus de vous éviter d’avoir un physique déséquilibré, cet exercice renforcera votre sangle abdominale et vos biceps tout en vous bâtissant un dos solide.

: en plus de vous éviter d’avoir un physique déséquilibré, cet exercice renforcera votre sangle abdominale et vos biceps tout en vous bâtissant un dos solide. Le Push Press: composé de trois mouvements, cet exercice nécessite une bonne motivation. Avec les efforts, il vous permettra d’avoir de solides épaules.

Pour que vos séances d’entrainement soient une réussite, n’oubliez pas de faire attention à votre programme alimentaire en suivant un régime adapté.