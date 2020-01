Zlatan à Milan, c’est officiel !

Après plusieurs semaines de négociations, l’AC Milan a annoncé vendredi soir le retour de Zlatan Ibrahimovic (38 ans). C’est officiel: après deux saisons au Los Angeles Galaxy, avec qui il a martyrisé les défenses de la MLS (53 buts en 58 matchs), Zlatan Ibrahimovic est de retour en Europe et nulle part. Le vétéran suédois, (…)

Après plusieurs semaines de négociations, l’AC Milan a annoncé vendredi soir le retour de Zlatan Ibrahimovic (38 ans). C’est officiel: après deux saisons au Los Angeles Galaxy , avec qui il a martyrisé les défenses de la MLS (53 buts en 58 matchs), Zlatan Ibrahimovic est de retour en Europe et nulle part. Le vétéran suédois de 38 ans revient en Serie A et au Milan AC, avec qui il a remporté le scudetto en 2011 sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Vendredi soir, le club lombard a annoncé un accord avec « Ibra » pour un contrat de six mois, avec une saison supplémentaire en option. Selon Gazzetta dello Sport , l’ancienne star du PSG, qui a négocié avec les dirigeants milanais pendant quelques semaines, percevrait un salaire annuel de 7,5 millions d’euros. Un retour en Premier League, du côté d’Everton, au sein du staff de Carlo Ancelotti , a déjà été évoqué… » Je suis de retour dans un club que je respecte beaucoup et dans une ville de Milan que j’aime. » je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de la saison. Je ferai de mon mieux pour y arriver « , lance l’immortel Zlatan, qui est attendu le 2 janvier pour sa première formation. Les Rossoneri, seulement 11ème de Serie A , recevra la Sampdoria dans la foulée.