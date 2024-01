Cookies aux pépites de chocolat super moelleux : La recette gourmande et facile à réaliser

Qui peut résister à la tentation d’un cookie au chocolat moelleux et gourmand ? Si vous êtes à la recherche d’une recette simple et délicieuse pour satisfaire votre envie de sucré, ne cherchez pas plus loin. Voici une recette facile à réaliser, qui donnera des cookies aux pépites de chocolat super moelleux : le bonheur en une bouchée.

Ingrédients nécessaires

Pour préparer ces merveilleux cookies, voici les ingrédients que vous aurez besoin :

200g de beurre mou

350g de farine

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

150g de sucre roux

100g de sucre blanc

1 sachet de sucre vanillé

2 œufs

200g de pépites de chocolat au lait ou noir selon vos préférences.

Préparation des cookies

La préparation des cookies est aussi simple que leurs ingrédients. Suivez ces étapes pour obtenir des biscuits moelleux et savoureux.

Dans un bol, mélangez le beurre mou avec le sucre roux, le sucre blanc et le sucre vanillé jusqu’à obtenir un mélange crémeux. Ajoutez les œufs un par un, en mélangeant bien après chaque ajout. Dans un autre bol, mélangez la farine avec la levure chimique et le sel. Incorporez ce mélange à la préparation précédente en plusieurs fois. Ajoutez les pépites de chocolat à la pâte et mélangez bien. Formez des boules de pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant bien. Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pendant 10 à 12 minutes. Les cookies doivent être dorés mais encore moelleux au centre.

Conservation et dégustation

Ces cookies aux pépites de chocolat super moelleux sont parfaits pour une pause café ou thé. Ils se conservent très bien dans une boîte hermétique pendant plusieurs jours.Et voilà ! Vous avez maintenant entre vos mains une recette facile et rapide pour réaliser des cookies moelleux aux pépites de chocolat. Il ne vous reste plus qu’à enfiler votre tablier et à vous mettre aux fourneaux !