Périmée mais toujours valable : le mystère des cartes d’identité

Si votre carte d’identité a dépassé sa date de validité, il est possible qu’elle soit encore acceptée comme pièce officielle d’identification. Oui, vous avez bien lu. En France, et sous certaines conditions, une carte nationale d’identité peut rester valide même après la date indiquée sur le document.

Un allongement de la durée de validité

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Et attention, cette réforme concerne aussi les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Ainsi, si votre carte a été émise pendant cette période et que vous étiez majeur au moment de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date de fin de validité inscrite sur le titre.

Ce qu’il faut retenir :

Les CNI délivrées aux mineurs conservent une durée de validité de 10 ans .

. Les CNI émises avant le 2 janvier 2004 ne bénéficient pas de cet allongement.

Une mesure qui prête à confusion

Cette mesure a été mise en place pour fluidifier les demandes dans les mairies et préfectures. Cependant, elle a engendré beaucoup de confusion parmi les citoyens français et même certaines administrations, en France ou à l’étranger.

En effet, la date de fin de validité inscrite sur la carte n’est pas modifiée. Il peut donc être difficile de convaincre un interlocuteur que votre pièce d’identité est toujours valide. Il est recommandé de se munir d’un document officiel expliquant cette particularité française. Ce document est disponible en plusieurs langues et téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur.

Attention aux restrictions à l’étranger

Cette mesure ne s’applique pas partout à l’étranger. En effet, certains pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire avec une CNI dont la date de validité inscrite est dépassée. Il est donc fortement recommandé de se renseigner avant tout voyage.

De plus, certaines compagnies aériennes refusent aussi ces cartes « prolongées ». Pour éviter tout désagrément, il peut être préférable d’utiliser un passeport en cours de validité pour voyager.

Renouveler sa carte : une question de bon sens

Malgré cet allongement de la durée de validité, il reste préférable de renouveler sa carte d’identité dès que possible après la date de fin initiale. Cela permet d’éviter tout litige ou problème d’identification, en France comme à l’étranger.

Pour résumer :

Les CNI délivrées à des majeurs entre 2004 et 2013 sont valides 15 ans .

. La date inscrite sur la carte n’est pas modifiée, ce qui peut créer des confusions.

Certaines restrictions existent, notamment à l’étranger .

. Il est préférable de renouveler sa CNI après la date de fin initiale.