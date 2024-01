La douceur de la meringue rencontre l’acidité du citron: Recette incontournable de Tarte au Citron Meringuée

Quoi de mieux qu’une bonne tarte au citron meringuée pour conclure un repas sur une note légère et rafraîchissante ? Cette recette, alliant la douceur de la meringue à l’acidité du citron, est un incontournable de la pâtisserie française.

Les ingrédients nécessaires

Pour réaliser une tarte au citron meringuée, il vous faudra :

Une pâte sablée : Préparez-la vous-même pour un résultat encore plus gourmand !

: Préparez-la vous-même pour un résultat encore plus gourmand ! Des citrons : Choisissez-les bien jaunes et lisses, signes de leur acidité et de leur jutosité.

: Choisissez-les bien jaunes et lisses, signes de leur acidité et de leur jutosité. Du sucre : Pour adoucir l’acidité des citrons.

: Pour adoucir l’acidité des citrons. Des œufs : Ils serviront à la fois pour la crème au citron et pour la meringue.

: Ils serviront à la fois pour la crème au citron et pour la meringue. Du beurre : Il apportera onctuosité à votre crème au citron.

: Il apportera onctuosité à votre crème au citron. Du sucre glace: Pour saupoudrer sur la meringue avant de passer votre tarte sous le grill du four. Cela lui donnera une belle couleur dorée.

La préparation pas à pas

La réalisation de la tarte au citron meringuée se fait en trois étapes : la préparation de la pâte sablée, l’élaboration de la crème au citron et enfin, la confection de la meringue.

1. La pâte sablée

Mélangez le beurre mou avec le sucre, puis ajoutez les œufs un à un. Incorporez ensuite progressivement la farine. Une fois votre pâte homogène, laissez-la reposer une heure au réfrigérateur avant de l’étaler dans votre moule à tarte.

2. La crème au citron

Dans une casserole, faites chauffer le jus des citrons avec le sucre. Hors du feu, incorporez les œufs battus puis remettez sur le feu jusqu’à épaississement. Ajoutez ensuite le beurre coupé en morceaux et mélangez bien. Versez cette crème sur votre pâte sablée précuite.

3. La meringue

Battez les blancs d’œufs en neige en incorporant petit à petit le sucre. Continuez à battre jusqu’à obtenir une meringue bien ferme et brillante. Répartissez-la sur votre tarte et saupoudrez de sucre glace.

Dernière étape : la cuisson !

C’est l’étape qui va donner à votre tarte ce côté doré si appétissant ! Enfournez-la sous le grill de votre four pendant quelques minutes, jusqu’à ce que la meringue soit bien dorée. Attention, surveillez bien, ça va très vite !

Et voilà, vous avez réalisé une magnifique tarte au citron meringuée ! Il ne vous reste plus qu’à la déguster et à apprécier l’harmonie parfaite entre la douceur de la meringue et l’acidité du citron.