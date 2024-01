Bien payés mais ignorés : Les 5 métiers que personne ne s’arrache

Qui a dit que les métiers ingrats ne rapportaient pas ? Découvrez ces 5 métiers difficiles et peu attractifs qui offrent pourtant des salaires intéressants.

Testeur de nourriture pour animaux : un métier peu ragoûtant mais lucratif

Le testeur de nourriture pour animaux est un métier souvent considéré comme ingrat, avec une réalité peu appétissante : goûter des croquettes et de la pâtée pour chiens et chats. Pourtant, cette profession peu convoitée offre un salaire attrayant, pouvant atteindre 4 000 euros par mois.

Ce métier requiert une grande rigueur et un palais développé pour évaluer les textures, les saveurs et la qualité des aliments pour animaux. Bien que rare, cette profession est essentielle pour garantir le bien-être de nos compagnons à quatre pattes.

Éboueur et agent d’entretien : des métiers essentiels mais délaissés

Même s’ils sont indispensables à notre quotidien, les éboueurs et les agents d’entretien sont souvent méprisés. Leur travail est considéré comme sale et dégradant. Pourtant, ces professions offrent des salaires intéressants : environ 2 000 euros par mois, avec des primes en fonction de l’ancienneté et des conditions de travail.

Que ce soit pour entretenir les espaces verts, nettoyer les égouts ou ramasser les ordures, ces métiers sont essentiels pour préserver notre cadre de vie. Malgré leur image négative, ils offrent des opportunités d’emploi et de rémunération attractives.

Testeur de médicaments : un métier risqué mais bien rémunéré

Le testeur de médicaments est une profession à haut risque, puisqu’elle implique d’évaluer l’efficacité et les effets secondaires potentiels de médicaments non encore commercialisés. Ces essais sont encadrés par l’ANSM et la CPP pour garantir la sécurité des participants.

Même si les risques encourus sont importants, le salaire est à la hauteur : pour un seul essai clinique, la rémunération varie entre 100 et 4 000 euros, en fonction du médicament testé. Ce métier exigeant est donc l’un des mieux payés dans le domaine des métiers ingrats.

Dératiseur : un métier peu valorisé mais rémunérateur

L’extermination des nuisibles est un secteur peu valorisé, mais essentiel pour notre confort. Les dératiseurs font face à des conditions de travail difficiles et parfois dangereuses en utilisant des produits nocifs. Pourtant, leur salaire peut s’élever entre 2 000 et 7 000 euros, en fonction du chantier et de l’expérience.

En dépit de leur mauvaise réputation, ces professionnels sont indispensables pour prévenir les infestations et protéger notre environnement. Leur expertise est donc précieuse et mérite d’être mieux reconnue.

Employé de pompes funèbres : un métier glauque mais bien payé

Travailler dans l’univers des pompes funèbres n’est pas spécialement glamour, mais ce secteur recrute de nombreux professionnels. Les employés de pompes funèbres, également appelés « croque-morts », ont un rôle essentiel dans l’accompagnement des familles en deuil et la gestion des obsèques.

Le salaire moyen pour un employé débutant se situe autour de 1 500 euros par mois, tandis qu’un professionnel expérimenté peut gagner jusqu’à 4 000 euros. Malgré son aspect peu attractif, ce métier offre donc des perspectives intéressantes en termes de rémunération.

En somme, ces métiers ingrats et souvent délaissés offrent pourtant des salaires attrayants :

Testeur de nourriture pour animaux : jusqu’à 4 000 euros par mois

Éboueur et agent d’entretien : environ 2 000 euros par mois

Testeur de médicaments : entre 100 et 4 000 euros par essai clinique

Dératiseur : entre 2 000 et 7 000 euros selon l’expérience et le chantier

Employé de pompes funèbres : de 1 500 à 4 000 euros par mois

Il est donc important de ne pas sous-estimer ces professions et d’envisager leur potentiel en termes d’emploi et de rémunération.