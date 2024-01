Comment rester invisible sur WhatsApp ? Guide pratique en 3 étapes

Vous souhaitez utiliser WhatsApp sans que vos contacts sachent que vous êtes en ligne ? Voici trois astuces pour vous rendre invisible sur cette application de messagerie instantanée.

Masquer votre dernière heure de connexion

Pour préserver votre vie privée et éviter que vos contacts ne connaissent votre dernière heure de connexion, WhatsApp propose une option permettant de masquer cette information. Voici comment procéder :

Rendez-vous dans les paramètres WhatsApp ;

; Appuyez sur Confidentialité ;

; Sélectionnez Présence en ligne ;

; Dans « Qui peut voir ma dernière présence en ligne », choisissez l’option qui vous convient.

L’option Personne masque votre dernière heure de connexion à toutes les personnes qui disposent de votre numéro WhatsApp. L’option Mes contacts Sauf… permet quant à elle de sélectionner quelques personnes de votre répertoire auxquelles cacher votre dernière heure de connexion. Enfin, si vous optez pour Mes Contacts, seules les personnes hors de votre répertoire pourront voir votre dernière heure de connexion.

Ne pas apparaître en ligne, même lorsque vous êtes connecté

Bien que vous ayez masqué votre dernière heure de connexion, il est toujours possible pour vos interlocuteurs de voir si vous êtes actuellement en ligne lors d’une conversation. Pour éviter cela, vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité :

Rendez-vous dans les paramètres WhatsApp ;

; Choisissez Confidentialité ;

; Appuyez sur Présence en ligne ;

; Dans « Qui peut voir quand je suis en ligne », sélectionnez Identique à dernière présence en ligne.

Ainsi, même si vous échangez des messages avec un correspondant, celui-ci ne saura pas si vous êtes connecté ou non. Seuls vos messages seront visibles.

Notez cependant que si vous choisissez de ne pas apparaître en ligne, vous ne pourrez pas non plus savoir quand vos contacts sont connectés.

Désactiver la confirmation de lecture pour être véritablement invisible

Même si vous avez suivi les étapes précédentes, vos contacts peuvent encore déduire si vous êtes en ligne ou non en vérifiant les détails d’un message qu’ils vous ont envoyé. En effet, ils peuvent consulter l’heure de réception et l’heure de lecture de leurs messages, ce qui leur donnera une idée de vos heures de connexion. Pour empêcher cela, il est conseillé de désactiver la confirmation de lecture :

Rendez-vous dans les paramètres WhatsApp ;

; Sélectionnez Confidentialité ;

; Désactivez la confirmation de lecture.

Dorénavant, vos contacts ne verront plus les deux coches vertes confirmant la lecture de leurs messages, les laissant ainsi dans l’ignorance de vos heures de connexion.

En suivant ces trois astuces, vous pourrez profiter de WhatsApp tout en restant invisible aux yeux de vos contacts. Cependant, gardez à l’esprit que certaines fonctionnalités désactivées pour les autres le seront également pour vous-même.