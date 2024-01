L’OM s’attaque à Josh Doig : le joueur écossais va-t-il rejoindre le club phocéen ?

Le mercato hivernal bat son plein et l’Olympique de Marseille recherche activement un latéral gauche pour renforcer son effectif. Parmi les joueurs évalués, Josh Doig semble être une cible privilégiée pour les Phocéens…

Qui est Josh Doig, la nouvelle cible de l’OM ?

Josh Doig est un joueur écossais de 21 ans qui évolue actuellement au sein de l’équipe italienne Hellas Vérone. En pleine progression, l’arrière gauche fait d’ailleurs l’objet d’une cour assidue de plusieurs formations européennes et pourrait se retrouver sur les tablettes de l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato hivernal. Ce jeune talent, sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec l’Hellas Vérone, serait-il une recrue de choix pour le club phocéen ?

Outre ses qualités défensives, Josh Doig possède un profil intéressant pour l’OM, qui cherche à concurrencer Renan Lodi sur le poste de latéral gauche durant la seconde moitié de la saison. Toutefois, aucune offre concrète ne semble avoir été formulée pour l’instant afin de s’attacher les services de ce jeune joueur au potentiel certain.

Une compétition acharnée pour le transfert de Josh Doig

Récemment, l’OM aurait fait une offre de 5 millions d’euros à l’Hellas Vérone pour s’attacher les services de Josh Doig. Bien que cette proposition soit alléchante, elle pourrait ne pas suffire à convaincre le club italien, qui bénéficie également de l’intérêt d’autres formations européennes. En effet, la lutte pour recruter le jeune latéral écossais s’annonce particulièrement féroce et de nombreux clubs pourraient être prêts à débourser des sommes importantes pour acquérir ce joueur à la cote grandissante en Italie.

Malgré cette concurrence, l’Olympique de Marseille demeure confiant et espère pouvoir convaincre Josh Doig de rejoindre le club sous la direction de Gennaro Gattuso. Le technicien italien, qui a déjà réalisé un coup de maître en obtenant le prêt avec option d’achat de Jean Onana en provenance de Besiktas, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et mise sur le Ecossais pour compléter son effectif et nourrir ses ambitions pour la deuxième partie de saison.

Un enjeu de taille pour l’OM et Josh Doig

Conscients de l’importance d’un renfort défensif de qualité, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont prêts à mettre les moyens pour parvenir à leurs fins et espèrent pouvoir compter sur Josh Doig pour redynamiser leur couloir gauche. Par ailleurs, un transfert vers l’OM présente une belle opportunité pour le jeune Ecossais qui aurait ainsi la chance de s’illustrer et de se faire un nom sur la scène européenne.

Il ne reste plus qu’à attendre le verdict de ce mercato hivernal pour savoir si Josh Doig rejoindra bel et bien la formation phocéenne. Quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille ne manque pas d’atouts pour séduire le joueur écossais et le convaincre d’enfiler la tunique bleu et blanche. Affaire à suivre !