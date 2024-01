7 astuces pour garder votre maison toujours bien rangée

Découvrez ces 7 conseils pratiques pour maintenir votre maison bien ordonnée et dire adieu au désordre.

1. Utilisez des boîtes de rangement

Les boîtes de rangement sont idéales pour organiser les petits objets qui traînent dans la maison. Vous pouvez choisir des modèles esthétiques qui s’accordent avec votre décoration intérieure. Pensez à étiqueter chaque boîte pour savoir ce qu’elle contient sans avoir à l’ouvrir.

2. Triez et donnez

Pour éviter d’avoir trop de choses à ranger, il est essentiel de trier régulièrement vos affaires et de vous séparer de ce dont vous n’avez plus besoin. Donnez ou vendez les objets en bon état et jetez ceux qui sont trop abîmés.

Vêtements : Faites le tri dans votre garde-robe et donnez les vêtements que vous ne portez plus.

Jouets : Si vos enfants ont grandi, il est temps de donner leurs anciens jouets à d'autres enfants qui en auront besoin.

Si vos enfants ont grandi, il est temps de donner leurs anciens jouets à d’autres enfants qui en auront besoin. Livres : Si vous avez accumulé une quantité importante de livres, pensez à en donner certains à des bibliothèques ou des associations caritatives.

3. Installez des organiseurs

Les organiseurs de tiroirs sont très pratiques pour ranger les vêtements, la lingerie et les chaussettes de manière ordonnée. Ils sont également utiles pour organiser les ustensiles de cuisine, comme les couverts et les épices. N’oubliez pas de mesurer vos tiroirs avant d’acheter des organiseurs pour être sûr qu’ils s’adapteront parfaitement.

4. Cachez les câbles

Pour réduire le désordre visuel, il est important de dissimuler les câbles électriques et autres fils qui traînent dans la maison. Vous pouvez utiliser des meubles, des plantes ou des cache-câbles spécifiques pour masquer ces éléments disgracieux.

5. Ne gardez pas de boîtes vides

Il est fréquent de conserver les boîtes d’appareils électroménagers ou d’autres objets achetés, mais elles prennent souvent beaucoup de place inutilement. Recyclez ces boîtes vides pour libérer de l’espace et rendre votre maison plus ordonnée.

6. Rangez par couleurs

Le rangement par couleurs permet d’améliorer l’aspect visuel de votre maison. Vous pouvez appliquer cette méthode à différents objets tels que :

Vêtements : Triez vos vêtements par couleur dans votre armoire ou penderie.

Livres : Organisez vos livres par couleur sur vos étagères pour un résultat esthétique et harmonieux.

Organisez vos livres par couleur sur vos étagères pour un résultat esthétique et harmonieux. Épices : Classez vos épices par couleur pour faciliter leur utilisation et embellir votre cuisine.

7. Rangez après chaque activité

Pour maintenir votre maison en ordre, il est essentiel de ranger systématiquement après chaque activité. Que ce soit après avoir cuisiné, travaillé à domicile ou joué avec vos enfants, prenez le temps de remettre chaque objet à sa place avant de passer à autre chose.

En appliquant ces 7 conseils au quotidien, vous pourrez profiter d’une maison toujours bien rangée et agréable à vivre.