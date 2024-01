Le conseil viral d’une famille pour isoler sa maison du froid pour vraiment pas cher: « Nous avons seulement pris 15 minutes »

Face à l’arrivée du froid et la nécessité de chauffer sa maison, une famille partage sur TikTok un truc simple et rapide pour isoler les fenêtres et économiser sur la facture d’énergie. Découvrez comment réaliser cette astuce en seulement 15 minutes.

Le contexte: l’importance de l’isolation thermique

L’hiver approche et avec lui, les températures baissent. Il est donc temps de penser à chauffer nos maisons pour maintenir un environnement confortable. Cependant, cela peut représenter un coût important que tout le monde ne peut pas se permettre. L’une des clés pour économiser de l’énergie et réduire la facture est d’améliorer l’isolation thermique de notre logement. En effet, une bonne isolation permet de conserver la chaleur à l’intérieur et d’éviter les courants d’air froids.

Les fenêtres sont souvent un point faible en matière d’isolation, car elles laissent échapper une grande partie de la chaleur. Il existe plusieurs solutions pour améliorer leur performance énergétique, comme le double vitrage ou les volets roulants isolants. Cependant, ces options peuvent être coûteuses et compliquées à mettre en place. Heureusement, des astuces simples et économiques existent pour renforcer l’isolation des fenêtres sans se ruiner.

L’astuce partagée par une famille sur TikTok

La famille @shay_creates, résidant dans le Minnesota, a partagé sur TikTok un truc simple et rapide pour isoler les fenêtres de leur maison. Leur vidéo accumule plus de 94 000 likes et montre comment réaliser cette astuce en seulement 15 minutes. Pour cela, il suffit d’utiliser du plastique isolant ou, à défaut, du plastique à bulles.

L’idée est de créer une sorte de double vitrage en scellant le plastique sur la fenêtre. Cela permet de conserver la chaleur à l’intérieur et d’éviter que le froid ne pénètre dans la pièce. Avant de commencer, il est important de mesurer les dimensions des fenêtres pour acheter la bonne quantité de matériau. Il est également conseillé de laisser un espace pour la ventilation.

Les étapes pour réaliser l’astuce

Voici les étapes à suivre pour mettre en place cette astuce d’isolation :

Nettoyer la surface : avant d’appliquer le plastique, il est important de nettoyer les fenêtres ou portes vitrées pour assurer une bonne adhérence du matériau.

: avant d’appliquer le plastique, il est important de nettoyer les fenêtres ou portes vitrées pour assurer une bonne adhérence du matériau. Mesurer et couper le plastique : mesurez les dimensions des fenêtres et coupez le plastique en conséquence.

: mesurez les dimensions des fenêtres et coupez le plastique en conséquence. Appliquer le plastique : collez le plastique sur la fenêtre en évitant les plis et les bulles d’air. La famille explique dans la vidéo que des plis peuvent apparaître, mais cela n’affecte pas l’efficacité de l’isolation.

: collez le plastique sur la fenêtre en évitant les plis et les bulles d’air. La famille explique dans la vidéo que des plis peuvent apparaître, mais cela n’affecte pas l’efficacité de l’isolation. Chauffer le plastique avec un sèche-cheveux: pour que le plastique adhère bien à la fenêtre, il est recommandé de le chauffer avec un sèche-cheveux.

En suivant ces étapes, vous pourrez améliorer l’isolation thermique de votre maison sans dépenser une fortune. Cette astuce peut être particulièrement utile pour les personnes vivant dans des logements anciens ou mal isolés.

Les avantages et inconvénients de cette astuce

Cette méthode présente plusieurs avantages :

Rapidité et simplicité : comme mentionné précédemment, il ne faut que 15 minutes pour réaliser cette astuce.

: comme mentionné précédemment, il ne faut que 15 minutes pour réaliser cette astuce. Efficacité : en créant une barrière isolante, cette méthode permet de conserver la chaleur à l’intérieur et d’éviter les déperditions énergétiques.

: en créant une barrière isolante, cette méthode permet de conserver la chaleur à l’intérieur et d’éviter les déperditions énergétiques. Économies: en réduisant les pertes de chaleur, cette astuce permet également de diminuer les coûts de chauffage.

Toutefois, quelques inconvénients sont à noter :

Esthétique : selon les goûts de chacun, le plastique sur les fenêtres peut être moins esthétique que d’autres solutions plus traditionnelles.

: selon les goûts de chacun, le plastique sur les fenêtres peut être moins esthétique que d’autres solutions plus traditionnelles. Temporaire: cette astuce est une solution temporaire qui doit être renouvelée chaque année, contrairement à des travaux d’isolation plus durables.

En résumé, cette astuce partagée sur TikTok est une solution rapide et économique pour améliorer l’isolation thermique de sa maison. Toutefois, il convient de la considérer comme un complément aux méthodes d’isolation plus pérennes et efficaces.