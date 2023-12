Le Los Angeles FC s’offre Hugo Lloris pour booster son équipe

Le célèbre gardien français Hugo Lloris rejoint officiellement le Los Angeles FC et quitte ainsi Tottenham après 11 ans de carrière dans le club anglais. Découvrons ensemble les détails de cette nouvelle aventure pour Lloris.

Hugo Lloris signe jusqu’en juin 2024 avec LAFC

Le transfert d’Hugo Lloris au Los Angeles FC a été officialisé ce vendredi. Agé de 37 ans, le gardien français a signé un contrat jusqu’en juin 2024. Dans un communiqué, le club américain annonce que son contrat pourrait être prolongé jusqu’en 2025, voire jusqu’en 2026. « Lloris occupera une place sur la liste internationale dès réception de son visa P1 et de son certificat de transfert international (ITC) », a précisé le club.

John Thorrington, co-président et directeur général de LAFC, a félicité le gardien pour son choix : « Hugo est sans doute le gardien de but le plus titré de sa génération et un vainqueur confirmé. Nous sommes extrêmement heureux qu’Hugo ait choisi LAFC pour la prochaine phase de son illustre carrière. » Alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale le 10 janvier dernier, Lloris va maintenant découvrir la Major League Soccer (MLS).

Un parcours impressionnant pour Lloris

Avant de rejoindre LAFC, Hugo Lloris a évolué en Ligue 1, d’abord à Nice (78 matches) puis à Lyon (202 matches), et en Premier League avec Tottenham (444 matches). Avec les Spurs, il a notamment été finaliste de la Ligue des champions 2018-2019 (0-2 contre Liverpool). Le départ de Lloris marque la fin d’une époque pour Tottenham, où il a été capitaine et a gardé les cages du club lors de 447 matchs.

Lloris a tenu à remercier les supporters de Tottenham dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : « Je voulais juste vous remercier pour votre soutien depuis le premier jour. Ce fut un grand privilège d’avoir été l’un des vôtres mais également l’un de vos capitaines pendant des années. Tottenham sera toujours un endroit spécial pour moi et pour ma famille. »

Une nouvelle aventure pour Lloris et LAFC

En rejoignant LAFC, Hugo Lloris ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière. Le club américain, sacré champion de Major League Soccer en 2022 et finaliste en 2023, bénéficiera de l’expérience et du talent de Lloris pour poursuivre son ascension. De son côté, le gardien français devra retrouver son niveau après une longue période sans jouer, mais il n’a aucun doute sur sa capacité à le faire.

Le départ d’Hugo Lloris de Tottenham et son arrivée à LAFC marquent un tournant important dans la carrière du gardien français. Les supporters du Los Angeles FC espèrent sûrement que cette recrue de taille leur permettra de remporter d’autres trophées dans les années à venir.